Colonos lamentan pérdidas por la sequía y el granizo

martes 11 de enero de 2022 | 6:04hs.

El sábado, una fuerte granizada azotó a Santo Pipó y Gobernador Roca que perjudicó a las plantaciones y agravó aún más la situación que aqueja al sector productivo por el déficit hídrico.



En este sentido, los productores lamentaron las pérdidas que suscitó el fenómeno meteorológico.



Jorge Wojcik, productor de Santo Pipó, quien se dedica en el rubro desde hace veinte años dijo: “Sufrí la pérdida de mi invernadero en el que tenía plantación de maíz para choclo y perejil, entre otras cosas”.



Además, contó que la falta de lluvias también trajo sus complicaciones, ya que perdió parte de la producción que había empezado el año pasado.



En Gobernador Roca, en tanto, Jorge Rosa tiene su invernadero en Yacutinga, y precisó que no fue afectado por la última tormenta, pero sí por la sequía.



“Tenía plantaciones de cebollita de verdeo, melones. Lo perdí todo y uno hace maniobra para poder regar, pero se necesita que llueva prolongadamente”, dijo.



En Santo Pipó, Daniel Benitez, productor desde hace cinco años dedicado al cultivo de mandioca y de verduras y frutas como pepinos, zapallitos de tronco, choclo, melones, entre otras producciones, acotó: “La sequía, en los últimos tiempos, hizo que se pierda el total de una cosecha de melones y muchos kilos de mandioca nueva, incluso se volvió a plantar y el granizo dañó el sector mandioquero en mi chacra”.



Por tal motivo, están buscando alternativas para salir adelante y augura precipitaciones continúas en las próximas semanas.



Dos primos piposeños, Edgardo Kusiak y Yonatan Bar, tienen parte de la producción en Pipó y otra parte en Gobernador Roca, precisando que contaban con cinco invernaderos y que debido a la última tormenta se perdieron tres de ellos.



“Hace un año estamos con esto. La última tormenta reventó parte de los invernaderos y tuvimos que remendar, porque no tenemos efectivo para comprar de nuevo carpas y ese es un gran problema, por eso vamos a parchar hasta donde se pueda”, dijo Bar.



“Perdimos cosecha de morrón,cebolla, lechuga y acelga, cebolla, mandioca, perejil, o sea un poco de cada cosa y la seca complicó muchísimo porque hay que llevar 500 metros de manguera de un reservorio provisorio para regar y esto está afectando muchísimo”, cerró Bar.



En Jardín América, el productor Jorge Danyluk comentó que es preocupante la falta de agua.



“En general lo que es agricultura está sufriendo bastante, a pesar de la última lluvia y la prolongada seca algo pude salvar, pero de lo que planté el año pasado estimo que el 50 por ciento no voy a poder producir”.



El productor comentó que lo que será poco el rendimiento en los cultivos de yerba y té debido a la baja en las precipitaciones, que dañó a los cultivos.



Por último, dijo que hay que incentivar el cuidado del agua. “Hay que cuidar las vertientes, ahí también está el problema, hay que hacer que el agua quede en la chacra y para eso se necesita ayuda del gobierno”, consideró Danyluk.

