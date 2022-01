Alberto recalcó que no dejará que se impongan las condiciones del FMI

martes 11 de enero de 2022 | 6:02hs.

El presidente Alberto Fernández aseguró ayer que el gobierno sigue “firme buscando un acuerdo con el FMI que le convenga a la Argentina” para que el país siga “ordenando” su economía como en el último año, período en el que, dijo, hubo un crecimiento de algo “más de diez puntos”, superior a las pérdidas generadas por la pandemia.



“Además del crédito incalificable, sobrevino una pandemia. No se le puede exigir a la Argentina más de lo que puede dar. La verdadera discusión es cómo debe ser el programa, si es como proponemos, con crecimiento de la economía para afrontar los pagos, o es volver a las recetas eternas donde piden ajuste, achicar la economía, importar menos y que los dólares queden para pagar”, afirmó.



De esa manera se refirió a las consecuencias del préstamo del FMI contraído por el gobierno de Mauricio Macri y a la pandemia de coronavirus.



Fernández señaló que “todo el mundo sabe que la Argentina está absolutamente impedida de afrontar ese pago”.



“Seriamente, nadie piensa en el mundo que Argentina puede pagar 19 mil millones de dólares entre capital e intereses. Con lo cual es necesario seguir hablando y tratando de encontrar una solución con el Fondo”, evaluó.



En declaraciones a AM750, y al referirse a las tratativas encaradas con el organismo de crédito, el presidente dijo que “el Fondo dice en sus estatutos que el FMI analizará el programa que el país proponga, pero en verdad lo que intenta hacer el Fondo Monetario, una vez más, es imponernos un programa y ahí no estamos de acuerdo”.



“No estamos de acuerdo y seguimos del mejor modo, con la mejor vocación de encontrar una salida que a la Argentina le convenga”, subrayó.



Fernández agregó que “buscamos un acuerdo que permita crecer y ordenar la economía; estamos en ese proceso, logramos que en 2021 haya un alto crecimiento, más de diez puntos, todo lo que nos caímos en la pandemia y un poco más”, insistió.



Reiteró que si bien el FMI le “pide” un programa, “la verdad, lo que quiere es imponernos un programa”.



Fernández volvió a decir que la Argentina no puede pagar el acuerdo firmado por Macri por 44 mil millones de dólares, algo que implicaría que este año se deba afrontar un pago de 19 mil millones dólares entre capital e intereses.



“Nosotros insistimos en que el Fondo tiene una cuota de responsabilidad en lo que pasó”, advirtió.



Recordó que en 2019 se reunió (todavía como candidato a presidente) con Alejandro Werner, negociador del FMI, a quien le explicó “cómo estaban fugando las divisas que le daban a la Argentina”.



“Eso fue público porque hicimos un comunicado público. Aún así le dieron cinco mil millones de dólares más. Está claro que el Fondo tiene una responsabilidad clara”, reiteró. Agregó que “fue un préstamo político, tuvo el único propósito de sostener a Macri en un gobierno que se caía a pedazos y con una economía virtualmente quebrada”.



Críticas a la Corte Suprema

En otro tramo de la entrevista, el presidente apuntó con dureza a la Corte Suprema al sostener que “tiene un problema de funcionamiento muy serio”. Además, volvió a reclamar por la situación judicial de la dirigente social Milagro Sala, quien se encuentra presa en la provincia de Jujuy.



“La Corte Suprema tiene un problema de funcionamiento muy serio; sólo tuvo velocidad para actuar en algunos casos. ¿Cuánto tardó en aceptar un per saltum en el caso de Bruglia y Bertuzzi? El funcionamiento del máximo tribunal es llamativo”, sostuvo.



Asimismo, Fernández consideró que “la Justicia parece ser un coto cerrado para la oposición. Cada vez que uno habla de la Justicia reaccionan de un modo increíble”, y consideró que la oposición tiene “desesperación” para obtener fallos favorables.



Sin embargo, el presidente evitó anticipar quiénes podrían ser los eventuales candidatos del Poder Ejecutivo para ocupar la vacante de la Corte que quedó tras la renuncia de Elena Highton de Nolasco.



Finalmente, Fernández criticó al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, por la detención de la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala. “El delito más grave que según la Justicia jujeña cometió Milagro fue administración fraudulenta, cuya pena máxima son seis años. Uno debería llegar a la conclusión de que ya cumplió con esa pena. ¿Por qué sigue presa?”, se preguntó el jefe de Estado.