El turismo local apunta a afianzarse este año tras la recuperación lograda durante 2021

lunes 10 de enero de 2022 | 6:06hs.

El sector turístico logró durante el 2021 avanzar en una recuperación paulatina, después del parate sin precedentes que provocó la pandemia por coronavirus. En este sentido, desde el rubro destacaron el movimiento que se logró el año pasado, sobre todo en el segundo semestre. El avance de la vacunación contra el Covid-19 jugó un rol preponderante y motivó a que cada vez más argentinos viajen por los diferentes atractivos, entre ellos los que ofrece Misiones.



En este sentido, los atractivos naturales en el Centro y Sur de la provincia crecieron de forma constante debido al turismo interno. Y en el medio, las Cataratas del Iguazú recuperaron el caudal de visitantes.



Los fines de semana largos entre octubre y diciembre generaron un notable flujo en los puntos turísticos, con repercusión en los servicios hoteleros y gastronómicos de la tierra colorada, al igual que en Navidad y Año Nuevo, eventos que provocaron buena demanda en el sector.



Dicho posicionamiento que dejó el año pasado marca el pulso para este año, que arrancó con un fuerte movimiento en los principales destinos turísticos de la tierra colorada, con una ocupación superior cerca al 90% en Puerto Iguazú, con un crecimiento de diez puntos comparado con diciembre.



Sin embargo, ante el incremento de contagios de los últimos días, desde el rubro notaron algunas postergaciones en las estadías de hoteles. Pero con expectativas puestas para recuperar el flujo que había antes de la pandemia.



Lo que el 2021 dejó

Al respecto, Gustavo Alvarenga, presidente de la Asociación Misionera de Hoteles, Bares, Restaurantes y Afines (Amhbra), manifestó a El Territorio que “el 2021 tuvo sus vaivenes, con un primer semestre que fue más tranquilo para el sector hotelero y gastronómico, mientras que en el segundo semestre hubo un mayor movimiento por la incidencia de las vacunas, que son muy importantes para el rubro a nivel mundial, nacional y local, hecho que permitió que se avance con más aperturas y que la gente se anime a viajar más”.



“El segundo semestre fue muy importante para la hotelería y para la gastronomía misionera”, acotó.



Asimismo, destacó que gracias a la vacuna “se volvió a ver un turismo corporativo en la provincia, que permitió una mayor apertura de eventos, sobre todo durante el último trimestre y que permitió la movilización y recuperación de una parte importante de la actividad turística”.



Luego consideró que, con ello, “se volvió a la normalidad; fuimos uno de los últimos rubros en volver”.



Para el caso del rubro de los eventos, se relevó una sobredemanda ya que se realizaron muchos eventos que durante el 2020 fueron suspendidos en el marco de la pandemia, como por ejemplo algunas bodas y recepciones de estudiantes.



En este sentido, recordó que durante 2020 el sector quedó paralizado por seis meses y que, a fines de ese año, comenzaron con la apertura paulatina de los diferentes establecimientos, situación que continuó durante los primeros meses del 2021, en medio de mayores habilitaciones.



“Pasamos de la oscuridad absoluta a volver a ver la luz. Tenemos un año y medio de movimiento progresivo, pero aún tenemos por detrás uno copado de deudas, problemas que tenemos que resolver, pero por lo menos estamos yendo para sortear la situación mejor”, añadió Alvarenga.



Luego, indicó que Posadas mejoró su oferta en comparación con la prepandemia, con más aperturas dentro del ámbito gastronómico. Pero recalcó que dicha apertura de nuevos locales en otros puntos de la provincia “no fue para todos pareja”.



Por otra parte, destacó que durante diciembre se registró un buen movimiento en todo el rubro turístico, a raíz de la afluencia de turistas para pasar las fiestas de fin de año en diferentes atractivos de la provincia, como también por la visita a familiares desde otros distritos.



“Tuvimos una buena Navidad con la afluencia de turistas que vinieron a visitar a familiares, y hubo un movimiento similar durante Año Nuevo”, precisó.



Sin embargo, planteó que “aún no se notó el movimiento de brasileños, que habitualmente son usuarios de la gastronomía y de la hotelería misionera”, en medio del contexto de aperturas de fronteras que comenzó a finales de septiembre con la habilitación del puente Tancredo Neves en Iguazú, como también con el caso del corredor Posadas-Encarnación, que reabrió a mediados de octubre.



Lo que se espera para el 2022

El año nuevo arrancó con un buen nivel de turismo en toda la provincia. En este sentido, según los datos preliminares de Amhbra, la tierra colorada registra en algunos puntos ocupación plena.



Los sitios con mayor contacto con la naturaleza y los alojamientos como lodges vuelven a ser protagonistas en esta temporada. Es que por la pandemia, los lugares con espacios al aire libre acapararon la demanda, en el afán de evitar contagios.



Sin embargo, en medio del contexto de aumentos de contagios en la provincia y en el país, indicaron que se mantienen las expectativas por una buena temporada de verano y que estiman que el año deberá pensarse con cautela.



“Estamos acostumbrados a los vaivenes que generó esta pandemia, y la proyección para este 2022 lo vemos con mucha cautela. Estimamos que será una buena temporada, pero la gente tiene que cuidarse en medio del aumento de contagios”, indicó Alvarenga.



En este marco, precisó que se registraron algunas postergaciones en los alojamientos en los hoteles ante la suba de casos de Covid.



“En esta semana vimos un movimiento muy interesante en toda la provincia, en el que nos adaptamos al pasaporte sanitario, y lo mismo la gente se está acostumbrando. Es para fomentar la vacunación, que nuestro rubro necesita. Pero sí hubo algunas reprogramaciones porque alguno de los pasajeros contrajo Covid, que es uno de los motivos”, contó el titular de Amhbra.



Iguazú apuesta a recuperarse

Uno de los principales destinos con los que cuenta Misiones es Puerto Iguazú, que cobija a las Cataratas. Y también fue uno de los más afectados por el parate que suscitó la pandemia.



El 2021 cerró con una recuperación del atractivo. Es que según datos oficiales la cantidad de visitantes al Parque Nacional Iguazú, entre el 1 de enero y 31 de diciembre del año pasado 513.567 visitantes eligieron las Cataratas.



Se añadió que más de 19 mil turistas arribaron desde diferentes países. Por ello, a pesar de la pandemia, el turismo en la provincia tuvo una reactivación satisfactoria.



En este marco, ayudó el programa Previaje, que reintegra el 50% del valor del paquete adquirido en crédito, plan que funciona tanto a nivel nacional como provincial, donde las Cataratas y el turismo rural encabezaron la lista de preferidos.



En las últimas semanas del año se registró un pico que mejoró las expectativas de cara a los meses venideros, tanto en comercios, como bares, restaurantes y hotelería.



La ocupación superó el 78% y se logró un crecimiento económico que excedió los 230 millones durante el primer fin de semana del 2022.



Desde la Cámara de Comercio de Iguazú indicaron que el 2021 cerró con la apertura del 80% de los comercios que por la pandemia debieron cerrar.



En este contexto, precisaron que buena parte de la demanda de trabajo se concentró en dos sectores: el hotelero y el gastronómico, con la llegada de la temporada de verano.



Por su parte, Jorge Antonio, empresario gastronómico e integrante de la comisión directiva de la Asociación Hotelera Gastronómica y Afines de Iguazú (Ahgai) comentó: “En el caso de la hotelería está viviendo un momento interesante con el turismo nacional, que está motorizado e impulsado por el Previaje con buena ocupación hotelera. Se espera una buena ocupación hotelera, aunque los números son fluctuantes, teniendo en cuenta que seguimos en pandemia”.



“En el caso de la gastronomía, los números no son los que eran en 2019, puntualmente en mi caso, estamos con un 40 por ciento de público que tenía hace dos años, no hemos logrado salir de ahí”.



En este marco, según datos del Iguazú Turismo Ente Municipal (Iturem), la Ciudad de las Cataratas registró en los primeros nueve días del 202 un promedio general del 88% en lo que refiere a la ocupación hotelera, con establecimientos de menor categoría (como cabañas y residenciales) con capacidad plena.



En este sentido, indicaron que subió 10 puntos con respecto a la última semana de diciembre, en medio del período entre las fiestas de fin de año.



También Posadas

Posadas también registró un fuerte movimiento turístico durante el primer fin de semana de enero, que genera grandes expectativas.



Es que fueron muchos los visitantes que se acercaron a disfrutar de las playas y los espacios verdes, como fue el caso del balneario El Brete que albergó entre 4.000 y 6.000 personas, según relevamientos realizados por la Dirección General de Deportes.



En paralelo, en la playa Costa Sur se acercaron entre 10.000 y 15.000 personas provenientes de diferentes barrios posadeños, al igual que desde otros puntos de la provincia y del país.

En cifras

513.567 Según datos oficiales del Parque Nacional Iguazú, fue la cantidad de visitantes que eligieron las Cataratas durante el 2021.

Sector comercial, también con indicadores positivos

Durante diciembre, los comerciantes y emprendedores de toda la provincia transitaron una recuperación económica que sirvió como puntapié inicial para comenzar el 2022 con optimismo.



Según datos brindados por la Fundación Mediterránea, en comparación al 2019, durante los primeros diez meses del 2021, el crecimiento fue del 50%, además de los beneficios y descuentos que brindan los programas Ahora, el fenómeno estuvo vinculado al cierre de fronteras, en el marco de las medidas sanitarias dispuestas para mitigar los impactos de la pandemia por coronavirus, y que, a su vez, incentivó al consumo dentro de la provincia y no en ciudades fronterizas.



Sobre este punto Jorge Lindheimer, vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas (CCIP), manifestó que “cerramos el 2021 con un buen movimiento económico en todos los rubros, se está en un muy buen momento, ya que muchas marcas y muchos emprendimientos están apostando a la ciudad, que permite una mayor elección y también un crecimiento en los puestos de trabajo que se están generando”.



Al mismo tiempo, indicó que a lo largo del año pasado el consumo local se potenció, en el que incidió la vigencia de programas provinciales.



Además, insistió en el cuidado sanitario. “Misiones demostró que gracias a los cuidados sanitarios se pudo avanzar en aperturas, que permitió también cuidar la economía. En estos momentos hay que reforzar los procotolos, seguir cuidándonos y avanzar con la vacunación para más seguridad”, expresó.