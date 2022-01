Ante el aumento de contagios de Covid, se afianza la telemedicina

sábado 08 de enero de 2022 | 6:05hs.

Ante el incremento de casos positivos Covid-19 en los últimos 14 días, la Federación de Cámaras de Emergencias Médicas y Medicina Domiciliaria (FEM) dio a conocer que las llamadas entrantes a las empresas de emergencias, urgencias y atención médica a domicilio se incrementaron más de 200% en todo el país.



Este aumento de contagios provocó una gran demanda de consultas médicas tanto a domicilio como a través de las plataformas de telemedicina. En este contexto, Radioactiva dialogó con Silvina Martínez, coordinadora de la aplicación Alegra Med Misiones, quien comentó que cada vez se afianza con más fuerza este sistema de atención, sobre todo en los últimos tiempos.



“Las consultas más frecuentes son con respecto a contagios, contacto estrecho, a qué síntomas estar alerta, la gente quiere saber cuáles son las manifestaciones de la nueva variante, si hay circulación y todo lo que tenga que ver con esto”, explicó.



Si bien indicó que desde Alegra Med se atiende todo tipo de patologías, “ahora hay picos con la situación de los contagios”, reconoció y adelantó: “Como tenemos más herramientas, podemos solventar esa demanda que no deja de indicarnos que va a ir creciendo exponencialmente, sobre todo en estas épocas”.



“La telemedicina, con el desarrollo de la pandemia, fue cobrando protagonismo en cuanto a una modalidad innovadora de atención, es por ello que nosotros vemos un incremento en el uso de la telemedicina”, agregó.



Justamente, el objetivo de este servicio es evitar la exposición a contagios en centros de salud, al tiempo que se obtiene una atención inmediata con profesionales de salud de manera gratuita. “El teleoperador le hace un ‘triage’ al paciente y de acuerdo a la inquietud, se lo acomoda dentro de una agenda de atención medica que por lo general es el mismo día de solicitado el turno”, sostuvo.



Respecto a las consultas más frecuentes, ya sea por síntomas o contactos estrechos, se considera contacto estrecho a las personas que hayan permanecido a una distancia menor a dos metros con un caso confirmado mientras presentaba síntomas, o durante las 48 horas previas al inicio de síntomas.



En esa línea, el Ministerio de Salud de Misiones informó que el testeo está indicado para aquellos contactos estrechos que presentan síntomas y son mayores de 60 años o tienen algun factor de riesgo. Caso contrario, el diagnóstico se confirma por criterio epidemiológico. Esto se resolvió ante la alta circulación del virus.



Se recomienda aislarse e informar a las personas con las que se tuvo contacto en las 48 horas previas al inicio de síntomas.Si aparece dificultad respiratoria o los síntomas empeoran, se recomienda hacer una consulta médica.



Si la persona no tiene síntomas y no está vacunada o tiene esquema incompleto, debe hacer diez días de aislamiento. Para quienes tienen dos o tres dosis, el aislamiento se reduce a cinco días. El testeo no está indicado para contactos asintomáticos en ningún caso. Estos criterios fueron consensuados por los ministros de Salud de todo el país.



Pasaporte sanitario

Actualmente, la aplicación misionera tiene unos 198 mil usuarios activos. “Con respecto al pasaporte sanitario, lo tenemos en la aplicación desde septiembre, así que desde ese mes se incrementó la cantidad de personas que la usan”, indicó.



Recordó: “Ya veníamos con una cantidad vasta de usuarios dentro del territorio porque también a través de Alegra Med se hizo la gestión de vacunación, entonces se mantuvieron esas cuentas activas”. En este sentido, asumió que en los últimos días -tras la implementación del pase sanitario- hubo demanda, ya que muchos de los antiguos usuarios no recordaban sus contraseñas, por lo que debieron pedir asistencia a la mesa de ayuda.



Por otro lado, especificó si alguna persona tiene inconvenientes con la carga de alguna dosis al sistema, debe dirigirse con el carnet de papel en mano al centro de vacunación donde se aplicó la vacuna, o cualquier vacunatorio en el caso de que haya sido en centro ambulatorio -como en una plaza- y solicitar que se cargue al sistema.



“El agente de salud carga esa información con un número de lote con su fecha y el tipo de vacuna que se colocó en un sistema que impacta en el monitor nacional, desde ahí todas las apps que generan pasaportes sanitarios digitales toman la información”.

Aislamiento por contacto estrecho

Asintomáticos

Vacunados esquema completo

5 días aislamiento + 5 días de cuidados.

Asintomáticos

Esquema incompleto o sin vacunas

10 días de aislamiento desde el momento del último contacto.

En ninguno de los dos casos está indicado el testeo para asintomáticos.

En cifras

198.000 Es la cantidad aproximada de usuarios que tiene actualmente la aplicación digital misionera, Alegra Med.

Desde el Hospital de Pediatría piden vacunar a los niños

El presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), Pablo Moreno, advirtió que “solamente el 41% de los chicos” de 3 a 11 años tiene aplicada la segunda dosis contra el coronavirus, por lo que pidió completar los esquemas de vacunación en niños, niñas y adolescentes para “salir de la pandemia”.



En este contexto, la gerente asistencial del Hospital de Pediatría Fernando Barreyro, Liliana Fernández Sosa, dialogó con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva, y comentó que se están recibiendo muchas consultas ambulatorias por contactos estrechos, aunque no hay niños internados por Covid.



“Tenemos solamente un paciente que se internó por su patología de base y al internarse se testeó y se comprobó que además tenía Covid”, indicó.



“Nosotros no testeamos a los niños de forma ambulatoria, asumimos por sintomatología o por contacto estrecho o por convivencia que este paciente es un positivo, solamente a los que son internados que requieran alguna internación en terapia, área crítica o clínica se les realiza el hisopado”, aclaró.



A su vez comentó que en 2021 hubo casos de pacientes internados en área clínica y en área crítica de terapia intensiva por síndromes poscovid, “que durante la enfermedad pasaron muy bien, pero después se generó un trastorno de la coagulación que requiere una internación en estado crítico en terapia. El año pasado no teníamos vacuna, pero este año tenemos y por eso pedimos a los padres, por favor, que completen sus esquemas de vacunación, porque ahora el cuadro es leve, pero no sabemos cómo se va a comportar en un síndrome poscovid o cómo van a aparecer las secuelas del cuadro del niño”, insistió.



“La mayor explosión de consultas fue después de Año Nuevo, cuando pasamos de 250 consultas a 350, recién estamos en ascenso esta semana”, cerró.