Se comenzó a pedir el pase sanitario para el ingreso a los clubes y piletas

viernes 07 de enero de 2022 | 6:06hs.

El pase sanitario que rige desde el sábado en la provincia de Misiones y otros puntos del país ya comenzó a exigirse como requisito excluyente en la mayoría de los clubes y piletas de Posadas para poder ingresar.



Está nueva herramienta está en vigencia a partir de los 13 años y el objetivo es fomentar la vacunación contra el Covid-19. Es así que en el lapso de esta semana y en plena temporada de verano, los establecimientos con natatorios habilitados comenzaron a pedir a sus socios que certifiquen la aplicación de la vacuna, en algunos casos con al menos una dosis y en otros se piden dos.



El mencionado documento se puede obtener a través de la aplicación Cuidar o Mi Argentina, del gobierno nacional, además de la aplicación misionera Alegra Med, o bien presentando el carnet impreso.



El Territorio realizó un relevamiento y consultó con diferentes clubes sobre la aplicación de la medida, y se constató que la respuesta de la población en general es positiva, salvo contados casos que aún se mantienen reacios.



Oscar Bossi, presidente del Club de Pesca y Náutica Pirá Pytá, comentó: “Se está pidiendo, la mayoría de la gente tiene las dos dosis puestas, no tuvimos muchos problemas. La gente ya sabe, nosotros avisamos por las redes sociales y ya vienen todos con la tarjeta o con la aplicación. Son contados los que no dejamos entrar porque tienen una sola dosis”.



Asimismo, Raúl Bonetti, dirigente del Club Capri, aseguró que “hasta ahora no tuvimos casos de socios que se hayan quejado”. El mencionado club comenzó a aplicar está herramienta el miércoles, noticia que se avisó a través de las redes sociales, donde se dejó constancia de que “el ingreso al club, tanto en la sede Villa Cabello como en la sede Centro, será exhibiendo el carnet de socio como también el carnet sanitario a todo mayor de 13 años, sin excepción”.



Por su parte, Graciela Chávez, del Complejo Recreativo del Instituto de Previsión Social de Misiones (IPS), ubicado en Candelaria, afirmó: “Estamos pidiendo el pase sanitario, la gente entiende la situación de pandemia que tenemos ahora, el rebrote de Covid y lo presenta”. En este sentido, comentó que en algunos casos, algunos no utilizan aplicaciones en el celular y en este caso se les permite llevar una fotocopia del carnet, ya que indicó que “la gente cuida el original y no quiere que se le arruine”.



Y agregó: “La gente se siente resguardada en el predio porque sabe que los que están ahí es porque están vacunados. No dejamos ingresar al club si no tienen el carnet de vacunación, lo estamos haciendo desde diciembre”.



Rodrigo de Arrechea, presidente del Tacurú, especificó que se pide la constancia de vacunación desde el 1 de enero “y la respuesta de la gente en general bien, alguno que otro por ahí se queja, pero es una disposición y se está llevando adelante”.



Mientras, desde el Club Iplyc indicaron que piden tener al menos una dosis. En tanto, el presidente del Itapúa Tenis Club, Humberto Costa, comentó que, por el momento, para ingresar al club se pide higienización de manos y toma de temperatura, aunque aún no fue implementado el pasaporte sanitario. “Seguramente desde el lunes se pedirá. Hoy (por ayer) en reunión trataremos ese tema con los profes así se implementa lo más pronto posible”, dijo.



En Oberá, desde el Club Independiente comentaron que durante el lapso de está semana, unas seis personas no pudieron ingresar porque no tenían los carnets de vacunación. “Sólo una se enojó con la medida, el resto entendió la solicitud del club y algunos manifestaron que se lo habían olvidado en la casa”, expresó a El Territorio uno de los responsables del lugar.



Además, el Oberá Tenis Club (OTC) anunció que para comprar las entradas para ver los partidos de la Liga Nacional de Básquet (ver Más), los interesados deberán demostrar que están al día con el pase sanitario. Mientras que en complejos recreativos con piletas de la localidad ya se está pidiendo y la respuesta en general es positiva.



En Misiones, por resolución 4369 se determinó la implementación del pase sanitario desde el 1 de enero como requisito de ingreso y permanencia en eventos públicos y privados, como así también en bares, restaurantes, cines, y todo tipo de actividad social.



San Pedro

En otros puntos de Misiones, como en San Pedro, comenzó a implementarse ayer y debe ser presentado en eventos de todo tipo, ya sea en ambientes abiertos o cerrados.



El director del Hospital Nivel I, Guido Benítez, afirmó que“la mayoría de los positivos de la localidad son jóvenes y no tienen vacuna. Pedimos la colaboración de todos para disfrutar en ambientes seguros. La vacuna y el uso de barbijo sumado al pasaporte sanitario, hacen que nos cuidemos entre todos”.



En cuanto al impacto de dicha medida, que desde ayer ya estuvo vigente en algunos lugares, no hubo inconvenientes, pero los propietarios de los espacios de mayor concurrencia coincidieron en que el fin de semana será la prueba de fuego.

Oberá lo solicita en espacios turísticos

Desde el gobierno de la ciudad de Oberá dieron a conocer que comenzarán a pedir el pase sanitario a partir del lunes para ingresar al Salto Berrondo, Jardín de los Pájaros y el Parque de la Selva, sin excepción y con al menos dos dosis. Respecto al tema, Oscar Degiusti, del Ministerio de Turismo de Misiones, aclaró que a nivel provincial “se está estudiando la viabilidad de exigir el pase en los parques provinciales, pero por el momento no lo estamos haciendo y estamos apelando a la concientización”.

En el Colegio de Abogados son cautos ante la implementación

“El Colegio de Abogados de Misiones no puede tomar una postura definitiva para uno u otro lado”, dijo ayer el titular de la entidad, Fernando Orbe, tras la presentación de dirigentes de Juntos por el Cambio (JxC) que concurrieron a la Justicia provincial para presentar amparo contra el uso del pase sanitario dispuesto por el gobierno provincial.



“Tenemos colegiados que están a favor y en contra”, recordó Orbe. “Es muy amplia la variedad de opiniones y hay muchos colegas que aceptan y avalan por entender que está en juego la salud pública y ponen por encima otros derechos ante la salud pública y propia, porque entienden que estas restricciones son en beneficio del derecho prioritario”, indicó el presidente del Colegio de Abogados a El Territorio.



“En tanto, otros colegas no avalan las restricciones y están en contra del carnet sanitario tal cual se fue confeccionando”.



Explicó que el límite “es el límite del ejercicio profesional. Si esta restricción de alguna manera va a conculcar el derecho del ejercicio profesional, entonces en su caso nos manifestaremos. Somos muy cautos porque hay opiniones distintas y variadas en uno y otro sentido, por eso no podemos arrogarnos una opinión única de la colegiatura”, sostuvo Orbe.