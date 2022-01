Por el rápido avance de Ómicron no habrá carnaval de calle en Río

viernes 07 de enero de 2022 | 6:02hs.

Después de mucho debate por la importancia y el significado de la actividad, finalmente se confirmó que la ciudad de Río de Janeiro no tendrá carnaval de calle por segundo año consecutivo. El alcalde, Eduardo Paes, lo anunció tras una reunión con representantes de las comparsas callejeras que desde hace días reclamaban una posición definitiva sobre la fiesta.



El rápido aumento de casos provocado por la variante Ómicron desaconseja pensar en aglomeraciones y en ese contexto Paes asumió que “el carnaval de calle, por su propia naturaleza no permite hacer ningún tipo de control” por lo que no ve condiciones de que se pueda celebrar con los datos epidemiológicos que habrá dentro de unas semanas.



El carnaval de Río reúne en pocos días a más de 450 comparsas, algunas de los cuales llegan a arrastrar a varios millones de personas por las calles. “La aglomeración es la esencia de la fiesta y el control es prácticamente imposible”, dijo Paes.



Sambódromo, sí

A pesar de la cancelación del carnaval de calle, la principal postal internacional del carnaval carioca sigue en pie. Los desfiles de las escuelas de samba en el sambódromo de Río, con sus enormes carrozas y sus espectaculares disfraces, no se han cancelado. De hecho, las escuelas de samba siguen con sus ensayos a todo vapor. Las autoridades confían en que puedan celebrarse porque allí sí es más factible hacer controles. Por el sambódromo pasan cada noche más de 70.000 espectadores, pero todos pagan entrada y se sientan en una grada. Se está pensando en un sistema para exigir comprobante de vacunas y test negativo de Covid-19. También afectaría a los miles de componentes que desfilan con cada escuela.



El alcalde hizo un símil con el fútbol para defender que se pueda ‘salvar’ el sambódromo: “Si hay un partido del Flamengo en el Maracaná puede haber un desfile de Portela y de todas las escuelas de samba en el estadio de la samba, que es la avenida Marqués de Sapucaí (el sambódromo)”.



Río de Janeiro no es la primera ciudad brasileña en cancelar el carnaval. La otra gran capital de la fiesta, Salvador, ya renunció a los festejos de Momo. Los principales comparsas de Recife y Olinda tampoco van a desfilar, a falta de una decisión definitiva de las autoridades. San Pablo, la ciudad más poblada de Brasil y que a día de hoy organiza el mayor carnaval del país, ha seguido los mismos pasos.

Brasil, tercero con más casos

Brasil se ubica tercero en el ránking de países con más contagios de Covid-19. Suma 22.386.930 casos desde el inicio de la pandemia y está por detrás de Estados Unidos e India. En la jornada de ayer sumó 35.826 positivos y 82 nuevos fallecidos en todo su territorio, llegando a los 619.641 muertes en total.



En cuanto a los recuperados, son 21.567.845 pero la cifra de casos activos trepó a 199.444. De todos ellos, 8.318 pacientes están internados, habiendo ingresado el 30 por ciento en los últimos diez días.