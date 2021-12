Pocas cenas de festejo para despedir 2021 y recibir 2022 en restaurantes

viernes 31 de diciembre de 2021 | 0:30hs.

Pese al buen momento que viene mostrando la gastronomía misionera, el cierre del 2021 tendrá pocos festejos en restaurantes y hoteles de la provincia. Un rápido sondeo hecho en algunas de las principales ciudades de la provincia arrojó que son muy pocos los establecimientos que ofrecerán una cena especial para despedir el 2021. Entre las razones se responsabilizó al alto costo laboral y organizacional para un evento, pero también varios han preferido dar la fecha de descanso al personal y retomar actividades mañana para los festejos.

Por otra parte, los negocios que sí ofrecen cenas especiales, apuntaron a una musicalización especial, tragos libres, entre otros atractivos para atraer a sus clientes en una fecha muy especial.

“El 31 a la noche para recibir el Año Nuevo prácticamente no hay oferta gastronómica; hay un par de hoteles que harán algo. Los negocios gastronómicos de la Costanera no proyectan abrir. Sí abriría un restaurante de la zona de la rotonda. En general todos piensan abrir el 1 de enero por la tarde”, comentó Martín Oria, comerciante gastronómico local e integrante de la Asociación Misionera de Hoteles, Bares, Restaurantes y Afines (Amhbra).

Explicó que entre las razones de la escasa oferta se destaca que “no hay mucho turismo brasileño como otros años. En mi caso en particular decidí no abrir porque el costo fijo era muy alto, lo veía muy alto de cubrir. También decidimos no abrir por las personas que tendrían que trabajar ese día”, agregó.

El comerciante apuntó que si bien la mayoría de negocios permanecerá cerrado mañana, hay establecimientos que sí abrirán con una propuesta especial. “Hay restaurantes que sí abrirán, como por ejemplo La Feliz, el Julio César tendrá abierto su restaurante y el Hotel Urbano también tendrá una cena especial”, observó.

Cena con música

Uno de los hoteles que tendrá una propuesta especial para pasar las últimas horas del 2021 será el Hotel Urbano, que dará una cena especial en su restaurante. “Esperábamos a más personas, tenemos hasta ahora un 50% de ocupación. Es una cena musicalizada, hay variedad de platos, todos libres, también los vinos de Bodega La Rural. La gente que nos reservó en su mayoría es de Posadas”, comentó Gabriel Fariña, gerente del establecimiento.

Apuntó que el precio por tarjeta es de 8.000 pesos y los menores pagan 4.000.

De su lado, otro restaurante del centro de la capital que dispondrá de una cena especial de fin de año es Patanegra.

“Nuestra cena es a partir de las 20.30 y hasta las 2 de la mañana, tiene incluida tragos de bienvenida, entrada bufette con el sello Patanegra que incluye pescados, mariscos, fiambres, quesos. Tenemos además platos principales, postres y mesas navideñas. Incluye además de los tragos de bienvenida, vinos, cerveza tirada y espumantes. El valor de la entrada es de 6.500 pesos por persona y los niños (de 5 a 12) pagan el 30% del valor de la tarjeta”, comentó Verónica Baylac, encargada comercial del restaurante en Posadas.

En la propuesta gastronómica del lugar destacan los productos de mar y la cocina mediterránea.

Por otra parte también recordaron que en Puerto Iguazú estarán dando su propuesta en su restaurante en la ciudad.

Pocos festejos

De las consultas realizadas a diversos locales gastronómicos y hoteles de Eldorado se relevó que no se prevén actividades especiales para la celebración del Año Nuevo. Sólo algunos locales bailables para jóvenes y un espectáculo musical están previstos.

“Estábamos pensando hacer -explicó Fernando, propietario de un local gastronómico-, pero preferimos hacerlo el año que viene”.

“Nosotros trabajamos fundamentalmente con viajantes”, expresó la responsable de un hotel de la ciudad, y detalló que “para Año Nuevo no hay muchos ocupantes. Tenemos algunos turistas y reservas, pero no hay nada previsto especial por el Año Nuevo”.

Por su parte, los sitios institucionales de restaurantes y hoteles no realizan a través de las redes sociales ninguna promoción para tal fecha.

Sí habrá un espectáculo musical en el Centro Paraguayo previsto para después de la 00 hora del 1 de enero, donde se anuncia la actuación de dos bandas musicales.

Asimismo los locales nocturnos dedicados a la juventud abrirán sus puertas después de medianoche.

En otra ciudad como Oberá también el ánimo era el mismo, no había mucha difusión de propuestas para esta noche y sí se preveían aperturas de locales gastronómicos para mañana, para celebrar la llegada del Año Nuevo.

Hoteles de Iguazú, con propuestas

Iguazú es una ciudad que se caracteriza por ofrecer una gran cantidad de opciones para despedir el año, ya sea en restaurantes u hoteles. Estos últimos proponen alojamiento más cena de fin de año con celebración incluida hasta altas horas de la noche. Este año algunos restaurantes agregaron a la cena despedida del año con DJ para ponerle ritmo a la fiesta.

“Nos quedan pocos lugares, nosotros mantuvimos la propuesta pese a la decisión de algunos restaurantes que por el aumento de contagios decidió reducir el número de comensales o directamente suspender”, explico Pablo Paliños, gerente del Hotel Gran Tourbillon Cataratas. Paliños reveló que la propuesta es abierta al público y comento que el hotel está con el 100 por ciento de ocupación y se mantendrá así hasta el 4 de enero.

“Tenemos el hotel completo hasta el 4 y después ya manejamos un 94 por ciento de ocupación para todo el mes de enero” . Las propuestas de la mayoría hoteles en la ciudad y restaurantes oscilan entre 8.500 a 10.000 pesos por persona. La diferencia radica en el consumo de bebidas, algunos ofrecen solamente una bebida incluida y otro proponen bebidas libres.