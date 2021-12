Padres de chicos autistas piden no tirar pirotecnia

jueves 23 de diciembre de 2021 | 6:05hs.

Las fiestas de Navidad y Año Nuevo no son felices y agradables para todos. Miles de personas con enfermedades, niños y adultos dentro del Trastorno del Espectro Autista (TEA) y mascotas están sufriendo en el mismo momento en el que otros están en pleno gozo.

Hace ya algún tiempo que la discusión sobre la pirotecnia de estruendo se metió en la casa de todos, no sólo por el daño que genera en las personas con hipersensibilidad auditiva, sino también por el impacto en el medioambiente y en las mascotas. Por ello, en estas fechas asociaciones de padres de chicos con TEA reiteran el pedido a la sociedad de evitar el uso de estos artefactos.

En ese contexto, Eduardo Sisto, titular de la Fundación de Apoyo a Padres de Hijos del Espectro Autista (Fapadhea), comentó: “Nuestra mayor esperanza es que la gente no compre ni tire cohetes. Estamos tranquilos porque por la ordenanza y porque salen caros, el impacto va a ser menos. Pero seguimos llamando a la reflexión de las personas para que entiendan que no es por gusto que no queremos que se tire sino porque lastima mucho, física y psíquicamente. Diez minutos de cohete para un chico con autismo pueden ser cinco horas de estrés y crisis, incluso si está medicado”.

Los padres de la asociación desde hace varios años vienen dando pelea por los derechos de sus hijos. Su logro más reciente fue la ley XVII de Protección Integral de las Personas con TEA en Misiones, que obliga al sector público a garantizar la cobertura para el diagnóstico y tratamiento.

Tanto Posadas como varios municipios de la provincia tienen ordenanzas que regulan el uso y la comercialización de los artefactos de alto estruendo así como hay otros que aplican la pirotecnia cero (ver Las ordenanzas).

En diálogo con El Territorio, Sisto hizo hincapié en esta necesidad que no sólo los abarca a ellos, sino también a los ancianos, a los bebés y a las mascotas, que viven un verdadero calvario.

“Pedimos que la gente no compre ni tire cohetes y pedimos que el Estado controle y supervise a quienes venden. Eso evita que algunos la pasen bien y que otros la pasen mal en las fiestas. Mucha gente tiene más conciencia ahora, gracias a tanta insistencia lo entendieron, la gente es más respetuosa y entendió que es bueno vivir en paz”.

Y añadió: “Muchos chicos están medicados, eso los adormece, pero no les inhibe del efecto sonoro, se sobresaltan igual, pero no reaccionan. La solución es que la gente no tire cohetes, de lo demás nos encargamos nosotros en casa”.

Cuidados y consideraciones

Entre los cinco sentidos, el ser humano tiene a la vista y al oído como las principales vías por las que procesa los estímulos del ambiente. Por ello, para los neurotípicos un estruendo impredecible de fuego artificial puede generar nada más que un susto, pero para alguien dentro del espectro es intolerable.

Este medio dialogó con Sandra Berta, neuropediatra y fundadora y directora científica en Banedi, una plataforma virtual que permite una evaluación cognitiva de niños y adolescentes.

“No nos olvidemos de que en las fiestas habitualmente hacemos que estos niños y sus familias salgan de la rutina y sabemos cómo los desorganiza salirse de esa rutina. Con esto me refiero a que vamos a casa de familiares a los que vemos con muy poca frecuencia que quieren saludarlos, darles besos y muchas veces a estos chicos no les gusta que le toquen; a veces los vestimos con ropa nueva que les molesta al tacto, reciben juguetes que no son apropiados y no es lo que les gusta; y culminamos a las 12 con los fuegos artificiales. Entonces, lo único que logramos es que para estos niños las fiestas no sean una época de ningún disfrute, sino de disconfort y de malestar”, señaló la profesional.

En ese marco, la neuropediatra aconseja prevenir situaciones que les moleste y les genere estrés. Recomendó que las reuniones familiares se hagan en su casa, el lugar en el que se siente seguro y comentarle al niño quiénes son los que van a ir y que los conozca o recuerde por fotografías.

“Contarle qué se va a comer y a él darle alimentos que no le sean extraños y prepararle lo que le gusta, ponerle ropa cómoda. Cuando empiezan los ruidos, que pueda estar con gente que sea de su confianza, en una parte de la casa donde no se escuche tanto”, añadió.

Y puso énfasis en la comprensión de la familia hacia el niño como hacia sus padres y hermanos. “Hay que buscar complicidad en el núcleo familiar para tratar de que para este niño la Navidad también sea un momento agradable y no le genere una situación de ansiedad”.

Y por último, señaló lo que la sociedad puede hacer para contribuir ante esta realidad. “Tenemos que entender de qué se trata el autismo porque sólo entendiéndolo nos va a resultar una guía para saber cómo tratar a estos chicos. Tratar de ser comprensivos con padres y hermanos de estos chicos y saber que hay cosas que en las reuniones familiares no vamos a poder hacer, que tenemos que tratar de respetar, aliarnos a las familias para que para ellos también no sea incómodo. Son niños diferentes, pero niños al fin”, cerró.

Las ordenanzas

Posadas.

En 2020, a través del Decreto 2432/20, se reglamentó la ordenanza “Posadas Libre de Pirotecnia de Alto Impacto Sonoro”, que fija el marco normativo para la utilización y venta de pirotecnia en la ciudad. Los comercios que no cuenten con la habilitación pueden tener una multa que va de 300 a 2500 unidades fijas.

Puerto Iguazú.

Rige la resolución 728 del año 2019, que prohíbe en todo el territorio del municipio la tenencia, fabricación, comercialización, depósito y venta al público, circulación y transporte sea mayorista o minorista, y el uso particular de todo elemento de pirotecnia y cohete. El incumplimiento de la resolución tiene multas de 200 a 1.000 unidades fijas.

Montecarlo.

Desde el 2015 rige la ordenanza N° 86/15 en la que se prohíbe la utilización de pirotécnia sonora y rigen multas para comercios y vecinos que utilicen dichos artefactos.

San Pedro.

El año pasado el Concejo Deliberante aprobó la ordenanza 24/2020, declarando a San Pedro libre de pirotecnia y el incumplimiento es sancionado con multas que pueden llegar a los $30 mil.

Santo Pipó.

Desde septiembre de 2020 no está permitido la fabricación, comercialización, tenencia, uso, manipulación, depósito, circulación y transporte de pirotecnia de tipo sonora, dentro del municipio. Lo mismo se aplica en Ruiz de Montoya.