“El desafío está en que los docentes salgamos de la zona de confort”

lunes 20 de diciembre de 2021 | 18:50hs.

Nahuel Hollman es docente, y se desempeña en la Escuela Primaria Nº 553 San Cayetano de Corrientes. El pasado sábado fue distinguido, junto a otros cinco docentes más, en su labor educativa en el marco del certamen nacional “Docentes que inspiran”.

Al obtener el segundo lugar, fue mención especial del concurso. “Gané una beca en la UCA sobre tecnologías y comunicación, eso ganamos los seis finalistas, y 200 mil pesos, que ganamos los que obtuvimos las menciones especiales”, expresó.

En cuanto al proyecto presentado que lo llevó a la victoria, Hollman contó: “Yo presento las innovaciones que se pueden hacer en una escuela rural, dándole una mirada humanizada y de apropiación de la tecnología en los chicos en una escuela rural, que ya sabés los contextos de sus realidad, es muy diferente a cualquier ámbito, con muchas limitaciones. En eso consistía mi proyecto. Y le anexé la experiencia que había tenido, cuando creé la red de Docentes Latinoamericanos de intercambio de experiencias y de proyectos, trajo como consecuencia el proyecto “Misión Steam Latam: chicas a Marte”, un trabajo que lo hice con 35 niñas de Colombia, Perú, Uruguay, Venezuela y Argentina, que consistía en generar un aporte para achicar la brecha en tecnología que existe hoy en día entre las niñas con respecto a los varones. Todos creemos que las niñas no se interesan en el uso de las tecnologías porque no se les da la gana, y no es por eso, hay muchas cuestiones culturales, de estereotipos, de desigualdades. Entonces, generé ese proyecto para poder hacer mi aporte. Y tuvo muchísimo impacto porque las chicas se re coparon. Todo eso presenté en la nominación”.

En cuanto a lo que le depara en el 2022, el educador dijo que planea “seguir haciendo un aporte para transformar la educación. Hacer más hincapié con proyectos internacionales, seguir intentando achicarla brecha que existe hoy en tecnologías entre niñas y varones. Seguir innovando, obviamente. Conseguir recursos para la escuela: necesitamos muchos recursos, impresora 3D, equipos de robótica para poder seguir trabajando, y tengo definido hacer todo lo posible para tener un aula de innovación en la escuela, totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. Esta aula de innovación quiero que tenga lo último en tecnología con muchos colores, con muchas luces, con música, con sillones, silletas, banquitos y alfombras. Esos son los grandes desafíos para el año que viene”.

“Creo que soy el docente, el maestro, que me hubiera gustado tener cuando iba a la escuela. Siento un orgullo muy grande, una satisfacción escuchar el reconocimiento principalmente de tus alumnos, tus familiares, tus amigos, tus colegas, el apoyo incondicional del equipo directivo, a quienes agradezco el apoyo y la dedicación”, expresó Hollman.

“Mi mensaje para los docentes es que no bajen los brazos, que sigamos adelante rompiendo con los estereotipos, que salgamos de nuestra zona de confort, ahí está el desafío, que los alumnos nos necesitan para formar ciudadanos solidarios, empáticos, para que puedan generar un cambio en nuestro futuro, en nuestro país y en nuestra provincia”.