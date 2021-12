Sequía y aumento de insumos complicaron la cosecha de té

domingo 12 de diciembre de 2021 | 13:30hs.

La cosecha de té en Misiones está chocando contra costos crecientes y una merma productiva a causa de la actual sequía.



El contexto preocupa a los productores que ven como muy insuficientes los 9 pesos que se pagan por kilo de brote. Sobre la situación, el director de yerba mate y té del Ministerio del Agro y la Producción, Helmuth Kummritz, explicó que vienen dialogando en el ámbito de la Comisión Provincial del Té (Coproté) para encontrar una situación que satisfaga a todos los sectores.



“Venimos dialogando en la Coproté, que es el ámbito donde se tienen que tratar los temas de la actividad para proponer medidas. Este año hubo problemas que nos superaron, uno es el clima con la vuelta de una sequía y noches frescas que está haciendo mermar la producción. La otra complicación es la gran suba que tuvieron los insumos que necesitan los productores para mantener plantaciones, como fertilizantes y herbicidas. Ahora estamos midiendo los números para ver cuánto afectan a los costos finales”, explicó en diálogo con El Territorio. A la situación de costos también agregó como preocupación “la situación con el dólar oficial que está muy planchado y no acompaña la suba de costos. Esto le está pasando a todos los productos exportables. Es un tema difícil pero debemos ver de qué forma logramos en consenso una mejora”.



Kummritz, recordó que en agosto pasado se había logrado con una unanimidad el acuerdo para el valor del té en 9 pesos por kilo. “Después de 18 años logramos consensuar un valor, lo que nunca esperamos es que los costos se iban a disparar como lo hicieron en estos meses. También los fletes marítimos se dispararon de una forma impresionante para el sector exportador. Es compleja la situación por eso venimos dialogando con todos los sectores por separado para conocer su situación y tratando de acercar un acuerdo”.



Remarcó que desde el estado provincial se vienen analizando números y ver que se puede hacer. Lo del dólar oficial que no acompaña costos es algo que complica. Se le consultó al sector industrial para mejorar precios, pero nos han dicho que casi no tienen margen de rentabilidad. Sobre esto se seguirá trabajando en una nueva reunión el próximo jueves”, adelantó el directivo.



Expectativa de productores

Desde el sector productivo se conoció días atrás que pidieron una suba de precios de entre 6 o 10 pesos por kilo (a 15 o 19 pesos). Se apuntó principalmente que necesitan cubrir los fuertes costos de insumos que subieron en muchos casos por encima del 100%.



La cosecha de té misionero se realiza desde noviembre a abril de cada año. Y su avance se facilita con días de altas temperaturas y clima húmedo.



La próxima reunión de la Coproté se realizará el jueves 16 y en la cita participarán autoridades del ministerio del Agro, productores, industrias, cooperativas y el sector exportador.