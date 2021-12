Julio Bocca Íntimo y relajado

domingo 05 de diciembre de 2021 | 6:00hs.

“Soy un hombre feliz y agradecido”, asegura Julio Bocca, ovacionado en el mundo como bailarín y que hoy se presenta nuevamente como director artístico en Argentina. Instalado junto a su pareja en Montevideo, Bocca dirige el Ballet Nacional del Sodre y disfruta de su rol de maestro mientras retoma los viajes por el mundo y planifica el documental de su vida.



Anoche, al cierre de esta edición, se realizaba la celebración de Ástor Piazzolla, en el Teatro Coliseo, en el marco del saludo de fin de año que hace el Cónsul General de Italia en Buenos Aires. Bocca, junto a Victoria Balanza, son los directores artísticos del espectáculo en el que también participaron Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale.



¿Cómo te encontrás como director artístico y ya no en escena?

Con los nervios de siempre en diferentes formas. Cuando preparás algo nuevo, en este caso fue bastante, no difícil, pero no poder estar presente porque tenía otras cosas... Uno va viendo y aprendiendo de otra forma.



¿El director disfruta la noche o la sufre?

Cuando empieza, hasta ahí no es que lo sufro, estoy nervioso y ansioso. Después, trato de disfrutarlo. Por supuesto, si pasan cosas a uno le da bronca, pero al mismo tiempo el vivo tiene eso: que algo falle, que un bailarín se tropiece...



¿Pensás cómo lo resolverías si estuvieras vos arriba del escenario?

Sí, te pasa por la cabeza lo que uno hubiera hecho, pero quizás también en ese momento me puede agarrar una laguna. En esos casos, si pasa algo técnico, tratás de preguntar, ayudar.



¿Desde dónde lo ves?

A mí me gusta siempre verlo en la consola al final de la platea, atrás, parado. No me puedo quedar quietito: me muevo, como que voy bailando.



¿Quedó algún aprendizaje de la pandemia?

El aprendizaje fue estar tranquilo y disfrutar el momentito que estamos ahora porque no sabés...



Sobre todo que me dio tiempo para mí, y eso quedó. El otro día con Raquel (Flotta, su agente de prensa), no me acuerdo por qué... hubo una discusión o algo así, y le digo: “Tranquila, ahora estoy disfrutando momentos. Si sale sale, si no, no”. Me quedo bien, tomándolo de esa forma.



Ahora que pudiste retomar los espectáculos, ¿seguís disfrutando como siempre?

Sí, no sabés lo que fue ver un espectáculo en un teatro con gente. En La Scala, de golpe tener a alguien al lado, eso fue como... (risas). “¡¿Qué hacemos ahora?!”. Cantidad de gente en la calle. Milán era impresionante. Estaba sorprendido, y antes era normal. Fue maravilloso volver a estar en eso.



¿Tuviste alguna mala función?

Tuve varias, no una (risas). Uno es un ser humano. A veces el público no se llega a dar cuenta pero uno siente que no hizo lo que podía llegar a hacer. Un giro menos o el salto que no fue tan alto, me olvidé de estirar el pie o cosas de partenaire. Terminar una función y sentir que artísticamente no había dado lo que podía dar.



También tiene que ver con ese nivel de exigencia que te convertiÓ en número uno del mundo. ¿Te fuiste enojado alguna vez?

Sí, me he ido enojado. Hubo una función de un ballet que escribió Eleo (Eleonora Cassano). Terminó la función y me sentí tan mal porque sentí que era una máquina, que no había sentimiento, no había interpretado, y empecé a llorar en el camarín porque sentía que había engañado al público. Cuando Eleo vino después de la función me dijo: “Esta bueno porque ahí uno va creciendo como artista”. El público igual ni se dio cuenta creo.



¿Cuándo te diste cuenta de que eras el mejor?

En esta pandemia. Ver los premios... Cuando estás en la vorágine de hacer, hacer, no tenés un momento. Ahora encontré un videíto… ¿En el 92 fue? Sí. Era una gala donde estaba Plácido Domingo cantando y nosotros bailando El día que me quieras. Después, al final, canté con Gal Costa en el escenario. Uno no dice que es el mejor, simplemente me sorprendí de todo lo que hice.



¿Qué queda del nene de Munro?

Todo: el barrio siempre está. Sigo en contacto con mis amigos. Es lindo tener ese recuerdo y mantener ese contacto. No sé hace cuánto que no nos vemos, pero cada tanto te escribís y recordás anécdotas.



Estás trabajando en el documental de tu vida. ¿Estás muy encima del tema?

Como la canción: quiero que sea A mí manera, no que alguien diga lo que vio, sino como yo lo viví.



¿Arranca en la infancia con esa familia que acompañó siempre? Qué importante es el rol de la familia.

Es muy importante no solo para alguien que quiera hacer ballet sino en general. Saber que tenés una madre, un abuelo, una abuela, una hermana que están ahí siempre es lo principal, porque de ahí salen los valores.



Pareciera más fácil o más común que una familia acompañe con carreras tradicionales que artísticas..

En mi familia la parte artística siempre estuvo, eso ayudó. Al mismo tiempo, estamos en épocas donde ya está, no sigamos con la misma situación. Hagamos el cambio incluso desde los gobernantes. Tomen en valor lo que es el arte, no es un hobby. Si un niño que empieza la edad escolar dentro de la currícula tiene una horita de danza, de canto, de teatro... Y si ves que le interesa, sentarse a hablar con los padres, decirles. No está dentro del pensamiento y eso ayudaría a ser mejores como sociedad. La importancia de la cultura en una sociedad y en un país.



Hay quien plantea que un país con las crisis económicas que atraviesa la Argentina no debería destinar ciertas partidas presupuestarias a la cultura.

Yo creo que sí. Estoy hablando de la educación. Merece tener un presupuesto más amplio. Imaginate un niño que haga una hora de danza y después, una hora de fútbol. Que sea algo normal, no visto como un hobby o que no podés vivir de eso.



¿Cómo es la relación de Julio Bocca con el baile abajo de un escenario? Te invitan a un casamiento, ¿bailás un reggaeton?

Julio Bocca baila cuando tomó unas copas de más (risas). Soy bastante más tranquilo, me muevo en la silla pero no...Si es una fiesta de amigos, sí, sale todo: música, danza.



Causó sensación tu pico con Jey Mammón el otro día. En realidad, los picos.

Bueno, porque me dijeron que no se había visto. Dije: “Si no lo vieron, está”. Si hubiera sabido no lo repetía.



¿Hubo reclamo en casa?

No, todo bien, todo bien.



Ustedes llevan 14 años de pareja ¿Te acompaña en los viajes o se queda?

Cuando puede, acompaña. Sí, 14... Es un montón pero, por suerte, bien. Toco madera.



¿Sigue rondando en algún lugar la fantasía de tener un hijo?

Sigue, pero no tanto como antes.



Le diste todo a la danza. ¿La danza a vos, qué te dio?

Todo también. Me dio la vida en el sentido, me protegió muchas veces, fue mi coraza. Para avanzar y aprender. Y por suerte, me sigue dando increíbles cosas. Me sigue dando posibilidades de hacer y viajar y de estar con gente y ver cómo en el mundo también hay un respeto dentro de las compañías por mi desde directores y de los teatros increíble, que es maravilloso.