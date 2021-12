Vuelve la acción

sábado 04 de diciembre de 2021 | 6:01hs.

Entre hoy y mañana se disputará en la capital de la provincia la 39ª edición del Seven de Tacurú, el torneo de rugby reducido más antiguo en toda la región del NEA.



Tras el parate obligado por la pandemia durante 2020, este año el club de la Hormiga vuelve a organizar su tradicional encuentro de cada fin de temporada. En esta oportunidad, gran parte de la acción se desarrollará durante la jornada de hoy, mientras que mañana será el momento de las definiciones del certamen competitivo, que como siempre entregará como premios las copas de oro, plata y bronce para los ganadores.



Hoy, a partir de las 15, se disputarán tres competencias en paralelo: el seven competitivo, el seven de los gordos (llamado así porque participan los jugadores más pesados y de mayor porte en lo que es el rugby tradicional) y también se jugará un torneo de fútbol femenino amateur, que contará con su segunda edición luego del debut en la edición del 2019.



Al finalizar la competencia durante la jornada de hoy, se desarrollará el tradicional tercer tiempo extendido, que es abierta al público en general y sirve como cierre del día con una actividad distendida, acompañado de música, propuestas gastronómicas y bandas en vivo.



En el seven competitivo se jugará la etapa de clasificación y mañana se llevarán a cabo las definiciones por las copas de oro, plata y bronce, respectivamente.



Hasta ayer habían confirmado sus presencias los siguientes equipos: Regatas (Chaco), Sixty (Chaco), Aranduroga (Corrientes), Taraguy A y B (Corrientes), Olivos (Buenos Aires), Mercedes (Buenos Aires) A y B, un equipo invitación conformado por jugadores de Obras Buenos Aires y St Brendans, Aguará de Jardín América y Apóstoles.



El seven de gordos y el torneo de fútbol femenino, por su parte, se desarrollan únicamente hoy.

Seven de la República: Misiones se presenta en Paraná

Este fin de semana se jugará en la capital de Entre Ríos el Seven de la República masculino, que disputará su 37° edición y contará la presentación del seleccionado de Misiones en la zona Campeonato.



La competencia que lleva adelante la Unión Argentina y Entrerriana de rugby desde 1988, tendrá lugar en la cancha 1 y 2 de El Plumazo de Estudiantes y cancha 3 de La Tortuguita en Rowing.



La selección conformada por jugadores de la Unión de Rugby de Misiones integrará el grupo 1 de la zona Campeonato (la más importante del torneo) junto con Tucumán, Sanjuanina y Entre Ríos B. Serán dos jornadas intensas con 74 partidos que se disputarán entre hoy y mañana. Misiones jugará su primer partido hoy a las 11 ante Sanjuanina. Luego del receso se verá las caras con Entre Ríos B a partir de las 17 y cerrará la fase grupos enfrentando a Tucumán desde las 20.20.