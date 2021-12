Britney Spears cumplió 40 y celebra su libertad

viernes 03 de diciembre de 2021 | 6:00hs.

Britney Spears cumplió ayer 40 años y los festejos comenzaron arriba de un avión. La cantante y su novio, Sam Asghari, programaron una escapada romántica para celebrar el cumple, así como también la reciente liberación de la tutela que la mantuvo a la merced de su padre durante tantos años.

“¡¡¡Oh, qué gran alegría que tengo hoy!!! Mi prometido y yo estamos muy emocionados de irnos… como pueden ver, no peso 800 libras como los paparazzi les hacen creer con sus fotos... he estado haciendo ejercicio y es real… de todas maneras… ¡Dios gracias por poder salir del país ! Me siento bendecida”, escribió Britney en uno de los posteos alusivos que hizo en su feed de Instagram.

Después de 13 años sin tener control de su propia vida, Britney Spears aterriza en la celebración de su cumpleaños número 40 con el regocijo de ser responsable de su propia libertad y un movimiento que la respalda (#FreeBritney).

En el último año, el caso de la Princesa del pop abrió un largo y tendido debate en Estados Unidos sobre las tutelas legales y los límites establecidos dentro de la ley. La artista, con millones de discos vendidos y giras de enorme presupuesto, dejó de lanzar música nueva a la sombra de la batalla contra su padre y tutor legal, Jamie Spears, al no tener la capacidad de decidir por sí misma.

El juicio que involucró a la familia Spears no solo fue un centro mediático para la prensa en el mundo, sino también objeto de investigación en distintos audiovisuales. En febrero Framing Britney Spears fue el primero de los documentales y le siguieron otros con enfoques similares para dar cuenta de la situación que finalmente concluyó en el fin de la tutela.