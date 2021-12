A ponerse de pie... en el escenario

miércoles 01 de diciembre de 2021 | 6:00hs.

No es el público que se pone de pie para aplaudir (puede hacerlo, claro, pero pasará sentado la mayor parte del tiempo). No es el viejo que se pone de pie en el cuento de Sacheri. Es el trío de standaperos que se pondrá de pie en el escenario de la Sala Tempo. “Es un género humorístico sobre todo de mucha observación. Observación de las cosas que pueden ser consideradas vanas, cotidianas, pero que quizás para alguien es lo que más pesa. Entonces es cuando uno se anima a decirlo en voz alta, el público empatiza y seguramente también le pasó”, explica Solly Galván, que este viernes junto a Fabio Rodríguez y Ezequiel González presentará Stand up, noche de humor.