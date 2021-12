Posadas vibró con el mate rock

miércoles 01 de diciembre de 2021 | 6:08hs.

El sol comenzaba a caer y las gradas empezaban a coparse. Algunos organizados trajeron sillones o mantas para tender en el pasto, otros tantos improvisados ocuparon las gradas y se acomodaron con equipo de mate -en el Día Nacional de la infusión- o tereré en mano. Todos, dispuestos a disfrutar de la postal que tendría como broche de oro la presentación del legendario David Lebón.

En el anfiteatro natural de El Brete el río y la vegetación se fusionaron con el power del rock local para inaugurar la primera instancia del Mate Rock de Misiones.

En una tarde calurosa y soleada, los encargados de abrir el telón fueron los Grillitos Sinfónicos, quienes deleitaron a los presentes con una presentación variada y completa. Con Miguel Brizuela en la guitarra, algunos violines e instrumentos de viento en el escenario, y la voz de Yaisa Brizuela, Daira Heller, Tiziano, y otros cantantes de Grillitos, motivaron al público con clásicos como Jijiji, Rezo por vos y otras interpretaciones.

En tanto, al costado del escenario, Marcelo Rodríguez Gillespi, reconocido músico y periodista del rock nacional guiaba el evento. Con chistes, información extra sobre los participantes y muy buena onda, guió la jornada. Cada banda contaba con 25 minutos para actuar, lo que permitía la presentación de al menos 5 canciones por grupo.

El segundo grupo en irrumpir en escena fue Ronda y los Nenecos. “Esta es una vuelta a sonar con Los Nenecos, estoy re contenta. Está buenísimo volver a los escenarios”, adelantó Ronda en la previa de su presentación a El Territorio.

Además, hizo referencia a la ley de cupo femenino en eventos culturales, destacando que debe ser una iniciativa abrazada por la sociedad entera, porque “todes debemos defender la causa”: “Nosotras estamos igual de preparadas que los varones. Hay muchas deudas patriarcales que vamos superando con el tiempo y a partir de la deconstrucción. Es muy importante visibilizar a las artistas y generar espacios. No estamos en contra ni queremos que no participen los varones, solamente luchamos por un espacio para demostrar que también estamos preparadas”.

Esencia misionera en clave rock

La apuesta que inició ayer y tendrá otras seis instancias -una por cada región cultural además de una gran final- tiene por finalidad poner en valor al rock local, destacándolo como parte de nuestra idiosincrasia.

Es que las letras de las canciones de bandas consagradas en la Tierra Colorada, como las que ayer se presentaron, reflejan también nuestros paisajes, nuestra cultura y tradiciones. “Está bueno que se vaya expandiendo nuestra cultura local en las letras de otros géneros, que se hable de Misiones desde otros ángulos. Yo soy cantautora y en mis canciones también hablo de Misiones”, dijo Ronda coincidiendo con los chicos de Néctar, que se presentaron en el escenario mayor con sus canciones tradicionales que fusionan las leyendas, la historia y la cultura local con la fuerza del rock que encarnan.

Arengados, con hinchada propia y contagiando power, la banda que está próxima a cumplir 15 años de trayectoria aprovechó sus minutos sobre el escenario para reencontrarse con el público después de tanto tiempo y recordar a todos los presentes porqué son uno de los más queridos de Misiones.

“Estamos muy contentos. Esta invitación nos tomó por sorpresa porque retomamos los ensayos hace poco pero sin nada previsto a futuro; estuvimos un poco parados por la pandemia y también por cuestiones personales, pero la banda siempre estuvo, siempre está. Estamos muy contentos de volver”, relató Diego Solís, baterista de la banda que este año festeja el regreso del Pola -quien fue parte de los comienzos de Néctar- en el bajo.

Otra banda consagrada, La Corte del Sr. Manga, se presentaría antes de la estrella de la noche. “Es una gran posibilidad que tienen los músicos de la provincia, de volver a la masividad. Pero sobre todo representa una posibilidad para los más jóvenes, es buenísimo para ellos porque habilita espacios para la formación de nuevos artistas dentro de la cultura del rock local”, detalló Japo Fleitas, líder de la banda.

Además, aseguró que la movida rockera de la provincia es muy rica. “Hay muchos artistas nuevos que vienen muy formados y con conceptos muy modernos. Están muy aggiornados y son realmente excelentes”, agregó al resaltar que compartirían escenario con Sabina Belén y Jhona Vázquez ‘Índigo’, “que vienen del palo del trap, el rap y el hip hop y son artistas muy copados”.

Un Serú en nuestra tierra

El legendario músico David Lebón pisó por primera vez Misiones para cerrar la primera instancia del Mate Rock con un show inolvidable.

“Tuve simplemente la chance de que Dios me dio este regalo de poder cantar y tocar... Pero me ha costado, he tenido tantas cosas fuertes en esta vida, que de artista, me transformé en ser humano otra vez”, dijo en la previa de su presentación.

“Estamos en un momento donde necesitamos parar un poco el ruido de las cabezas, y abrir más el corazón”, resaltó quien fue parte de bandas emblema del país, y destacando que más allá de su figura emblemática, desea que lo reconozcan como una buena persona.

Anoche, con un anfiteatro natural colmado de espectadores, la actuación del ex Serú Girán despertaba la mayor expectativa.

En tanto, el concurso de bandas, organizado por la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) comenzará el 18 próximo, en Montecarlo. Hasta el momento hay 79 bandas inscriptas. La ganadora grabará su disco en estudio local con mezcla en Estudio CIAM, de Tecnópolis.