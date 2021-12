China Suárez: “Hasta ahora tuve relaciones monogámicas, pero no sé qué puede pasar a futuro”

miércoles 01 de diciembre de 2021 | 6:00hs.

Eugenia ‘China’ Suárez tomó la palabra por primera vez, luego del escándalo en que quedó envuelta como “la tercera en discordia” en el matrimonio de Wanda Nara y Mauro Icardi.

La actriz de 29 años fue la protagonista de En primera persona, conducido por Alejandro Fantino para la plataforma Star+.

La China respondió preguntas como casi nunca, luego del mediatizado escándalo del wandagate. En un mano a mano con Fantino, la actriz, considerada la “villana” de la película, tuvo su turno para contar su verdad.

El especial producido por Star Original Productions, resultó una conversación íntima y profunda entre el periodista y la “tercera en discordia” en la separación entre Wanda Nara y Mauro Icardi.

“Es el precio de vivir con la libertad con la que vivo”, aseguró la figura de Multitalent que, “sin intermediarios”, dio la cara, aseguró que no le debe explicaciones a nadie y que no lo pasó tan mal como parecía. Además hizo enfáticas declaraciones sobre estar en pareja, la monogamia, el machismo y la cultura de la cancelación.

“Nunca sentí que tenía que dar explicaciones, a lo mejor suene soberbio. El día que mis hijos me pregunten lo que quieran saber se las voy a dar. Ni a un novio me banco que me pida explicaciones”, dijo y enfatizó que “yo ni a un novio me banco que me venga a pedir explicaciones. No me lo banco. ‘¿Y adonde saliste, y adonde estuviste, y con quién?’ No tengo tolerancia para esas cosas, pero no por hacerme la superada. Porque no tengo ganas”.

Acerca de volverse el blanco de las críticas, China expresó que “la pasé mal, pero no tan mal como se pensaron. Hay gente que me escribía como para darme el pésame. No me lo tomo personal. En la calle no me putean, me tratan muy bien. La gente que trabaja conmigo me quiere, la gente que me conoce me quiere. Eso es lo que a mí me importa”.

Y sostuvo que aunque no esté pendiente de todo lo que se habla en los medios y en las redes, “te llega por cualquier lado, cuando hay tanto ruido ya les digo a mi entorno no quiero saber. Estoy informada de lo que se dice, pero estaba en Madrid cumpliendo un sueño, tenía la cabeza en eso”.

En tanto, consultada por Fantino sobre declaraciones públicas que la “decepcionaron”, posiblemente sobre Paula Chaves, indicó que “no sé si pública. A mí me importa más la vida real. Sí, sí, sí. No era de mi círculo más íntimo, por eso no puedo decir que me haya afectado tanto”.

Asimismo, analizó que se evidencia un marcado machismo en las mujeres producto del adoctrinamiento: “el machismo en las mujeres es tremendo. Hay mujeres que hablan desde un lugar moral, de poca empatía. Se creen el papel de mujer y son las primeras en señalar a otras. Eso es porque nos adoctrinaron, nos dijeron cómo teníamos que ser, y nos metieron en la cabeza la competencia”.

En tanto, con respecto a la monogamia, “yo creo que hay que prestarle mucha atención a las nuevas generaciones. Yo los escucho y vienen con otra cabeza. Yo soy un poco más conservadora, aunque creo que la monogamia no es tan natural. (…) Hasta ahora tuve relaciones monogámicas pero no sé qué puede pasar a futuro”, sostuvo la actriz en la entrevista en la que se la notó relajada y muy segura.