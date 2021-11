Ituzaingó: otra semana con la altura del rio por debajo del metro

martes 30 de noviembre de 2021 | 8:59hs.

De acuerdo al último mensaje elaborado por Yacyretá, se prevén precipitaciones de variada intensidad para la presente semana sobre la cuenca de aporte directo al embalse y regiones adyacentes. Los montos acumulados estimados no superarían los 25mm según sea la fuente consultada.

Los caudales en Yacyretá para los próximos días estarán acordes a la operación de las centrales hidroeléctricas aguas arriba, y a la evolución real de las precipitaciones pronosticadas sobre su cuenca de aporte. Del análisis efectuado se sitúa dichos valores en el rango de los 7.500 a 9.500m3/s.

El estado hidrométrico en el puerto de Ituzaingó, estuvo durante la semana pasada acotado entre 0.4/0.5m. La lectura de hoy fue de 0.45m. Y para esta semana se estiman niveles en el rango 0.5/0.8m. En tanto que en el puerto de Ayolas (Paraguay), los niveles se mantuvieron acotados entre 0.5/0.6m durante la pasada semana. Pronosticándose para la presente semana niveles entre 0.6/0.9m.

Tendencias a mayor plazo:

El Servicio Meteorológico Nacional prevé para el trimestre noviembre-diciembre 2021 y enero 2022, mayor probabilidad de ocurrencia de precipitación normal o inferior a la normal para la porción argentina de la cuenca del Paraná de aporte a Yacyretá.

De acuerdo con la previsión elaborada por CPTEC-INMET-FUNCEME (Brasil), no se tiene señal climática clara por lo que se prevé igual probabilidad de ocurrencia de precipitación superior, normal o inferior a la normal en la cuenca de aporte a Yacyretá en territorio brasilero. Y según señala el pronóstico de precipitación elaborado por la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH-DINAC, Paraguay), se prevén valores inferiores a la normal para la porción paraguaya de la cuenca del Paraná de aporte a Yacyretá.

El pronóstico de precipitación en la cuenca del río Paraná hasta el mes de febrero indica: Trimestre noviembre-diciembre 2021-enero 2022: en la mayor parte de la cuenca no se tiene señal climática clara por lo que se prevé igual probabilidad de ocurrencia de precipitación superior o inferior a la normal, y en el Trimestre diciembre 2021 -enero – febrero 2022: para este trimestre no se visualizan grandes cambios respecto al trimestre anterior, en la mayor parte de la cuenca no se tiene señal climática clara por lo que se prevé igual probabilidad de ocurrencia de precipitación superior o inferior a la normal.