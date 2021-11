Tras reapertura del puente, los alimentos lideran preferencia

martes 23 de noviembre de 2021 | 6:05hs.

En el marco de la reapertura del puente internacional San Roque González de Santa Cruz, que días atrás se cumplió un mes de la habitación del viaducto que une Posadas con Encarnación, aún no se sintió un arribo masivo de encarnacenos para efectuar compras, según indicaron desde la Cámara de Comercio e Industria de Posadas (CCIP).



En este sentido, precisaron que se notó un ligero movimiento en los comercios, sobre todo de aquellos ligados a la venta de mercaderías, pese a que actualmente la asimetría de precios se ubica a favor de los negocios argentinos, como viene informando últimamente El Territorio.



Pese a ello, desde la entidad esperan que en las próximas semanas el movimiento se sienta aún más en los locales, en vistas a lo que serán las fiestas de Navidad y Año Nuevo.



Sobre este punto Fernando Vely, coordinador de Eventos de la CCIP y empresario, manifestó que “la realidad marca que nuestros precios son muchos más convenientes, históricamente convenía comprar allá, hoy conviene comprar acá. Pero no notamos un aluvión o foco importante de ventas tanto de los hermanos paraguayos como de los brasileros”.



Luegó consideró que “sí notamos las ventas en algunos rubros en particular compra de combustible, aceite, alimentos sobre todo. Con el tiempo y si el tipo de cambio nos sigue favoreciendo, si vamos a ver una mayor consumo que se irá expandiendo a otros rubros. Por el momento el paraguayo viene y consume bienes y el brasileño consume hoteles y gastronomía”.



En este sentido, explicó en diálogo con Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7 que “tenemos que tener en cuenta que Encarnación es una ciudad que también está saliendo de la pandemia y no hay mucho flujo de dinero, la economía comercial de ellos se comporta de manera diferente porque tiene una gran dependencia de la actividad privada la cual prácticamente depende del consumo posadeño y misionero. Ellos también estuvieron parados y por eso va a llevar un tiempo la recuperación”.



Como informó días atrás El Territorio, el sector comercial de Encarnación avanza en una paulatina recuperación luego del parate que suscitó la pandemia. A un mes de la reapertura del puente internacional, se incrementó levemente el caudal de compras en el circuito comercial pero aún no llega a los niveles esperados por el rubro.



En tanto, en lo que respecta a la venta de combustibles hubo una baja sustancial en el último mes, ya que el producto cuesta el doble del otro lado del río Paraná comparado con la Argentina.



Por otra parte, Vely destacó que además del tipo de cambio, a los misioneros les conviene hacer las compras en Posadas gracias a que con los programas Ahora, que tienen muchos beneficios, reintegros y hasta la compra en cuotas, en el afán de incentivar el consumo local.



“Las opciones de pago es otro factor que nos favorece. Hoy en Misiones tenemos programas que nos dan la facilidad de pagar hasta doce cuotas sin interés, más el reintegro de dinero. En el caso de electrodomésticos, un rubro muy castigado siempre por el comercio encarnaceno, está el programa Ahora Bienes Durables, que tiene la posibilidad de un 5% de reintegro y hasta 20 cuotas”, manifestó.



En el sector supermercadista

Otro de los comerciantes que se refirió al movimiento comercial en el último mes fue Carlos María Beigbeder, empresario supermercadista y también integrante de la Cámara de Comercio capitalina.



“Es un movimiento muy de a poquito, tímidamente empiezan a verse algunos vehículos paraguayos que llevan productos enlatados, de cuidados para los niños, de protección femenina, algo de lácteos y cárnicos”, precisó el empresario.



En tanto, Beigbeder se mostró expectante en cuanto al movimiento comercial, en el marco de la reapertura de las fronteras. Es que planteó que “para las próximas fiestas de fin de año habrá una mayor concentración de compras de productos alimenticios y de artículos con alcohol. La Argentina tiene buenos productos, de calidad y por eso los eligen los paraguayos y los argentinos”, señaló.



Por ello, son varios los supermercadistas que decidieron stockearse, en el afán de evitar faltantes de cara a las fiestas.



“Lo que estamos haciendo todos los colegas es comprar de más , ya que es la única arma de defensa para evitar faltantes. Hay productos que no mejorarán su estatus, como por ejemplo las botellas de vidrio, que tendrán complicaciones hasta mediados del año que viene”, dijo Beigbeder.



Incentivar el consumo local

Por otra parte, el empresario posadeño manifestó que se trabaja en el desarrollo de un evento de fin de año, en el afán de incentivar el consumo local.



“Para fin de año las proyecciones son buenas, pero estamos trabajando en un evento de fin de año para darles a nuestros consumidores una linda experiencia, para que se pueda divertir en la ciudad, con actividades y aprovechar las herramientas que tenemos en la Argentina”, sostuvo Beigbeder.