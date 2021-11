Europa en alerta por temor a la aparición de nueva variante

martes 23 de noviembre de 2021 | 6:02hs.

Europa está aumentando la secuenciación del coronavirus por el riesgo de que pueda aparecer una nueva variante al dispararse los contagios en algunos países, señaló ayer la directora del Centro Europeo para la Prevención y Control de las Enfermedades (ECDC, en inglés), Andrea Ammon.



“Con la alta transmisión que hay en este momento, siempre hay un riesgo de una nueva variante”, explicó la experta a la BBC. Por ello, indicó: “Estamos realmente siguiendo muy de cerca, estamos apoyando a los países a aumentar los esfuerzos de secuenciación para asegurar que, si hay una variante, sea detectada muy pronto”.



Por su parte, Andrew Pollard, investigador de la vacuna de la Universidad de Oxford y AstraZeneca, destacó que para que una variante sea más peligrosa que la Delta, “deberá ser bastante fuerte”, aunque dicha posibilidad no está descartada, teniendo en cuenta la alta circulación que está teniendo la enfermedad en el continente.



De hecho la Organización Mundial de la Salud (OMS) expresó el sábado su gran preocupación por el alza de casos de Covid-19 en Europa y avisó de la posible muerte de unas 500 mil personas para marzo de 2022 si no hay medidas urgentes.



Nuevas medidas

Por otra parte, las autoridades de los distintos países restablecen medidas restrictivas, llaman a vacunarse y mantienen el uso obligatorio de pases sanitarios para acudir a lugares de ocio, mientras la Unión Europea (UE) prevé modificar sus recomendaciones en relación con la libre circulación dentro del bloque comunitario.



“En las últimas semanas hemos trabajado con los países miembros y expertos para actualizar las recomendaciones relativas al movimiento. Haremos nuestras propuestas en los próximos días”, comunicó la vocera de la Comisión Europea, Dana Spinant, aunque se abstuvo de dar precisiones.



Desde el 1 de julio de 2021, la UE utiliza certificados digitales de vacunación, que confirman que la persona obtuvo resultado negativo en la prueba PCR, padeció la enfermedad recientemente o recibió la pauta completa contra el virus.



Sin embargo, hoy el continente vuelve a ser epicentro de la pandemia.



Ante esta situación, el miércoles pasado, el primer ministro de Grecia, Kiriakos Mitsotakis, propuso a la Comisión Europea que el certificado de circulación sea considerado vigente sólo si, al pasar seis meses desde la primera dosis, incluye la tercera inyección.



Debido al acelerado aumento de los contagios, volvieron las restricciones y con ellas, las frustraciones y rabia de la gente que en las últimas semanas salió a manifestarse contra las medidas en varias ciudades europeas.



Ayer Austria entró oficialmente en confinamiento, una medida radical que desató protestas el fin de semana.



Lo mismo sucedió en países como Bélgica y Países Bajos, o en Guadalupe, departamento francés de las Antillas, donde la vuelta de las restricciones generó protestas violentas contra la exigencia del pase sanitario y la vacunación obligatoria del personal médico.



Alemania en la cornisa

Alemania es otra de las naciones que se está viendo afectada por una nueva ola de infecciones, que los expertos y los políticos atribuyen a una de las tasas de vacunación más bajas de Europa Occidental.



Con apenas el 70,5% de la población vacunada y el 68% con la pauta completa, el debate sobre la obligación de las vacunas abrió en el país.



Al respecto, el ministro de salud alemán, Jens Spahn, instó ayer a sus compatriotas a vacunarse “urgentemente” y alertó que “seguramente al final del invierno cada cual estará vacunado, curado o muerto” debido a la propagación de la variante Delta, “muy peligrosa”.



Ante la “dramática situación” provocada por el brote de infecciones, la canciller saliente de Alemania, Angela Merkel, advirtió que las actuales restricciones en el país “ya no son suficientes”.



Con la evolución actual la situación sanitaria “va a ser peor que todo lo que hemos visto hasta ahora”, advirtió también ante dirigentes de su partido, el conservador CDU.



Tanto Merkel como su probable sucesor, Olaf Scholz, ya decidieron la semana pasada endurecer las restricciones para las personas no vacunadas.



Por otra parte, Rusia registró 35.681 nuevos positivos de coronavirus y 1.241 muertes asociadas en la última jornada, según el centro operativo nacional para la lucha contra la pandemia, unas cifras levemente más bajas a las del día anterior cuando se registraron 36.970 casos y 1.252 decesos asociados.