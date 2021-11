La Argentina y el FMI aceleran discusiones para entendimiento

lunes 22 de noviembre de 2021 | 6:02hs.

La Argentina y el Fondo Monetario Internacional aceleraron las discusiones con la meta de llegar a un entendimiento técnico en diciembre, para pasar luego a la discusión en el Congreso y al posterior tratamiento en el directorio del FMI, que le permita alcanzar el acuerdo antes del cierre del primer trimestre de 2022.



La pauta de la celeridad en las negociaciones la dio el presidente Alberto Fernández cuando anunció, tras la celebración de los comicios legislativos, al envío al Congreso en diciembre próximo de un programa plurianual, que contendrá los avances alcanzados con el FMI ,en la negociación del nuevo programa de financiamiento de la deuda contraída durante el gobierno de Mauricio Macri.



También lo confirmó el vocero del Fondo, Gerry Rice, quien aseguró: “Continuamos trabajando para lograr un entendimiento pleno sobre un plan integral que pueda abordar de manera duradera los desafíos económicos y sociales más urgentes de Argentina, y que tienen como objetivo fortalecer la estabilidad económica y hacer frente a la alta inflación, que afecta de manera desproporcionada a los más vulnerables”.



Fue en el marco de la conferencia de prensa que cada jueves por medio brinda en Washington, donde recalcó que “lo que está sucediendo en este momento son discusiones muy frecuentes y un compromiso muy fuerte, hacia un posible nuevo programa” con la Argentina.



“Estamos activamente comprometidos con las autoridades, no tengo ninguna información sobre horarios específicos o programación de reuniones, pero el compromiso sigue siendo fuerte, y frecuente”, reiteró el directivo del FMI.



“Hemos dicho en los últimos días que es importante que este plan cuente con un amplio apoyo político y social”, acotó el vocero.



“Nuestro objetivo sigue siendo, como dije aquí antes, ayudar a Argentina y al pueblo argentino a sentar las bases para un crecimiento más sostenible e inclusivo”, dijo Rice, quien evitó precisar si el organismo conoce destalles del programa económico plurianual anunciado por el jefe de Estado.



En tanto que el pasado viernes Martín Guzmán precisó que lo que buscan es “primero alcanzar los entendimientos con el staff del FMI, y luego involucrar a las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso de la nación”.



Según Guzmán, desde el gobierno están “enfocados” y harán “todo para buscar resolver este asunto lo antes posible; queremos resolverlo este año”, aseguró, aclarando que se trata de una negociación que no depende de sólo una parte.



El ministro aclaró que, más allá de la necesidad de resolverlo, “nosotros no vamos a firmar un ajuste. Eso es lo que hizo el gobierno anterior”, consideró.



En ese sentido, continuó: “lo quebuscamos es un acuerdo que le permita a la Argentina seguir recuperándose; un ajuste del gasto público no funciona, sería detener la recuperación”, dijo tras aclarar que desde el Frente de Todos “estamos en la misma página”.



El economista Javier Timerman, en diálogo con el sitio Télam, expresó que el discurso del presidente Alberto Fernández le pareció “muy atinado porque fue moderado y dio tres puntos muy relevantes: uno, que va a haber un acuerdo con el FMI y que ese acuerdo ya está bastante avanzado y cuenta los apoyos de Cristina Fernández y de Sergio Massa”.



Timerman resaltó también que en su discurso “el presidente se encargó de enfatizar además que va a presentar un plan de varios años, que es lo que el mercado y muchos interlocutores dentro del país estaban exigiendo: un plan que permita ver el largo plazo, y estas dos cuestiones van a acelerar la firma del acuerdo con el FMI”.



No obstante, advirtió que “es muy importante que cuando se hacen este tipo de anuncios, se puedan cumplir; la política argentina tiene que demostrar en el terreno de los hechos, porque los rumores y las expectativas no la impactan demasiado”. dijo en consonancia con otros especialistas de mercado.



El socio de la firma Adcap consideró que, en términos de un buen entendimiento, el FMI y la Argentina se enfocarán en ir viendo de eliminar la brecha cambiaria, ya que “a estos niveles no permite que se acumulen reservas”.



“Creo que el FMI va a exigir achicar el déficit fiscal y la política de subsidios para que una aceleración del ritmo devaluatorio le permita achicar la brecha. Y Argentina podría pedirle al Fondo préstamos adicionales para reforzar las reservas”, analizó Timerman.