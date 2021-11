La nueva gastronomía se abre paso en Posadas

domingo 21 de noviembre de 2021 | 4:26hs.

En 2020 con la pandemia por el Covid 19 muchos negocios gastronómicos de la ciudad debieron cerrar por las restricciones al movimiento de personas. Pero ya hacía este año, además de los locales tradicionales, abrieron nuevos espacios con una impronta distinta, animados a destacarse con una propuesta original o traída desde otra parte del mundo para la tierra colorada.

Así aparecieron bares y restaurantes que se esmeraron en buscar menues alternativos y que acercan a la capital provincial nuevas experiencias y tendencias en alimentación.

Según datos de la dirección de habilitaciones de la municipalidad de Posadas, desde enero de este año y los primeros días de noviembre, se habilitaron 23 bares, 2 cafés, 4 pizzerías, un pub sin espectáculo, 13 restaurantes y 15 resto bar pubs con espectáculos. Muchos, bares sobre todo, reacondicionaron casas o espacios para ofrecer sus propuestas.

Con la mayor variedad también la ciudad apunta a constituirse en el corto plazo en un atractivo llamativo para el turismo regional que empieza a acelerar su movimiento. Las nuevas aperturas también generaron una intensa búsqueda de personal capacitado en servicios de gastronomía que según la Unión de Trabajadores de la Hotelería y el Turismo (Uthgra) en Posadas hoy es difícil de cubrir.

Restaurantes y nuevas cartas

Uno de los nuevos restaurantes en la capital provincial, en la zona de la avenida Costanera, se llama Nobuko, bodegón oriental. Está atendido por sus propios dueños que llegaron este año desde San Martín de los Andes a instalarse en Posadas. Juan Manuel Bo y su esposa Nobuko Shiga, quién es oriunda de Tokio, proponen platos alternativos entre la cultura japonesa y la argentina.

“Venimos de San Martín de los Andes, decidimos dejar el Sur por el Norte. Vinimos de visita a Posadas y nos encantó la ciudad, su costanera, los paisajes todo así que trasladamos aquí nuestro restaurante que lo teníamos hace 15 años funcionando allá”, comentó Juan Manuel.

Agregó que el lugar está pensado como un espacio distendido donde probar el estilo japonés de la comida oriental o para quienes prefieren platos con un estilo más nacional.

“Tenemos tres tipos de comida. Primero los sushis, las geishas que son las preparaciones (crudas) al estilo japonés. Y después tenemos platos japoneses fritos, como pollo frito, empanaditas chinas, rabas. La tercera parte son platos principales, casi todos hechos al wok con langostinos, con ojo de bife o bife de chorizo, con pollo. Luego hay menú infantil para los chicos, picadas de sushi”, comentó el chef.

Sobre los pedidos de los posadeños apuntó “van rotando, a veces nos sorprende porque es como que se pone de moda un plato y después otro. Pero la idea es que la gente venga a probar de todo. Si vienen entre cuatro pueden pedir cosas distintas y probar, es lo más divertido. Ahora estamos incorporando los miércoles de mujeres, con descuentos en varios platos”, explicó el cocinero que dejó un momento la cocina para atender a la prensa.

Juan Manuel y Nobuko se vinculan constantemente en la presentación de platos a sus clientes y acotan las particularidades de las preparaciones. Según mostraron en general, los precios de los platos rondan los 1.000 pesos y apuntaron que en su carta también tienen una diversa alternativa de postres.

Muchos productos gourmet

Otra de las propuestas que abrió este año en la capital provincial fue la cadena de hoteles y restaurantes Bagu-Patanegra. En su propuesta alternan un bar gourmet y un restaurante con platos de cocina mediterránea. Según explicó Verónica Baylac, responsable comercial del lugar, hay muchos productos novedosos que ofrecen y próximamente tendrán más locales en la tierra roja.

“El bar y restaurante son parte de una cadena hotelera que está en todo el país y tienen una cadena de almacenes gourmet. Nuestro punto diferente es que tenemos una carta mediterránea de autor, nuestro chef Juan Bordón estuvo viviendo 25 años en Europa. La parte que tenemos abajo en el bar, es más comida al paso, tapeos, hamburguesas siempre con un toque gourmet. El piso de arriba tiene un menú mediterránea que incluye por ejemplo Risotto de Mero, salmón, pulpo, una comida totalmente diferente y los precios van aproximadamente desde los 750 a 1500 pesos”, comentó.

Sobre la recepción del público local, apuntó que “la gente se está adaptando a una propuesta diferente. Tenemos una gran variedad de vinos de autor, los clientes pueden comprar en el mercado escabeches, especias, condimentos que se usan en el restaurante así como aceites diferentes de varias bodegas. También tenemos una cerveza artesanal propia que es Cachalote, que se puede pedir en tirada o se pueden llevar las latas a sus casas”, explicó. Apuntó finalmente que además de su presencia en el centro de la ciudad, en diciembre proyectan abrir un nuevo restaurante en la zona de la avenida Costanera.

Nuevo y con mucho trabajo local

También en la zona de la Costanera, Thai Cuisine propone comida tailandesa y oriental. El lugar llama la atención por una decoración con muchos detalles asiáticos pero también decoraciones personalizadas con mucho trabajo de artesanos y productores locales.

“El restaurante arrancó en noviembre de 2020 pero al poco tiempo entramos en plena pandemia y no se pudo abrir al público. Así que se tomó ese tiempo para seleccionar mejor el personal, retocar algunas cosas para el momento de la apertura que fue mucho mejor. La idea siempre fue ofrecer algo distinto para Posadas con una inspiración oriental”, comentó Lara Baéz encargada de recepción del local.

Explicó que las mesas están separadas y divididas por pantallas de madera que facilitan una mayor intimidad para los comensales. Además, la iluminación tenue también se cuida para transmitir una sensación de mayor confort en el interior. “Por la noche tenemos un grupo de trece personas para atender 15 mesas, tenemos un equipo total de 16 personas para que todo salga correctamente, es muy importante la atención a los clientes”, se remarcó .

En cuanto a la comida explicó que “hay comida tailandesa y comida japonesa. Hay variedad de sushi, platos típicos orientales, platos vegetarianos, hay mucha variedad de propuestas. Lo mejor tal vez sea la recomendación de nuestro personal que se capacitó mucho para guiar a los clientes a escoger las mejores opciones”, explicó.

Se recordó por otra parte que casi todos los insumos que utiliza el comercio “son de Posadas, de productores o comercios locales. Algunos condimentos los pedimos de otras localidades de la provincia, pero luego es casi todo trabajo de personas de la ciudad. Los cuadros y decoraciones en madera por ejemplo están tallados por un artesano posadeño especialmente para el restaurante”, comentó.

En cuanto a precios se indicó que los valores son cuidados y como ejemplo se estimó que una pareja consumiendo entrada, plato principal, postre y bebida puede tener una cuenta de entre 4.000 y 5000 pesos.

El restaurante trabaja de miércoles a domingo con la cocina abierta de 20 a 24. Pero se aclaró que la barra en el local está abierta por más tiempo con alternativas de sushi y varias bebidas entre las que se resaltó su propia marca de cerveza.

Colores y menú vegetariano

Una propuesta llamativa que arrancó en 2018 y se fue reinventando tras la pandemia se puede conocer en Robledos, un negocio de comida rápida gourmet, que pone el énfasis en los sabores y colores de sus hamburguesas. Su dueño, Agustín Robledo, tiene 24 años y empezó su emprendimiento con 21. Explicó que desde un inicio buscó ofrecer algo distinto y así se le ocurrió generar una hamburguesa negra.

“Desde un principio sabía que tenía que hacer algo diferente, no podía competir haciendo pizzas porque en la ciudad hay muchos negocios que hacen eso desde hace 40 años. Pero con las hamburguesas era diferente, claro que traté de darles siempre un toque gourmet”, explicó y acotó que estudió gastronomía y siempre se sintió atraído por platos llamativos que veía en internet y que no había en Posadas.

“La primera hamburguesa que pensé fue la Black Mambo, que es una hamburguesa negra. En mi familia no estaban convencidos del color, pero por suerte a la gente le gustó mucho. Es muy diferente, tiene cebolla caramelizada, pepinos que le aportan frescura y la carne junto con la panceta le aportan la fuerza. El pan (de llamativo color negro) le aporta una suave contención. La hice negra porque es un color que remite a la cultura urbana que me gusta”, explicó y detalló que se sintió tan identificado con su primera creación que la lleva tatuada en su tobillo.

Además de la hamburguesa negra, el lugar ofrece otras, tanto con carne como vegetarianas. “Hoy llamativamente la gente nos pide mucha comida vegetariana. Yo no soy vegetariano, pero me gusta mucho cocinar bien las verduras y combinarlas, creo que a muchos clientes les gusta lo que hacemos y siempre nos están comprando. Tenemos hamburguesas de lentejas y sándwiches al estilo lomo, con berenjenas para sustituir la carne y le agregamos salteados de verduras”, explicó.

El joven cocinero remarcó que cuida mucho la presentación de las hamburguesas.

“El pan de las hamburguesas se empieza a hacer todos los días a las 17, la carne también la compramos fresca, cuidamos muchos detalles para que sean sabrosas y realmente se disfruten. Me puse a la espalda los nombres de las hamburguesas y los contenidos. Hay otra hamburguesa que viene con provoleta, mix de hojas verdes, chimi picante y tomates confitados con albahaca”, acotó a modo de sugerencia. En precios las hamburguesas (que se sirven con guarnición de papas fritas) cuestan 510 pesos, pero con los últimos aumentos de la carne vacuna, se estimó que en los próximos días el valor tendría que subir a cerca de 600 pesos.