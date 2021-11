El ganado vacuno de calidad cotiza en alza y es difícil conseguirlo

sábado 20 de noviembre de 2021 | 14:00hs.

En los últimos meses el ganado de gran calidad genética, toros y hembras, mostró precios en alza en los remates de la región. Según explicó el médico veterinario Manuel “Beto” Leal, la tendencia se da por el mayor interés de cabañas de lograr mayor eficiencia en sus rodeos, ya que una mejor genética se traduce en animales más resistentes, que puedan desarrollar más kilos en menor tiempo. Sin embargo, hoy esos animales son difíciles de conseguir, porque creció la demanda con nuevos compradores y porque los cabañeros tratan de conservar los vientres para aumentar su propio stock.



“Hoy prácticamente se terminaron los remates de reproductores. Y, como siempre, los animales buenos destacados, por pedigree o fenotípicamente los machos y hembras se pagaron a muy buenos números”, comentó en diálogo con El Territorio.



Apuntó que como novedad en las últimas semanas se observa interés de nuevos actores que quieren incursionar o aumentar el ganado que tienen.



“Hoy lo que sí está habiendo son pedidos, sobre todo de zona de agricultura. Es gente que no se quiere quedar con la plata en la mano y quiere comprar vientres. Pero el que tiene esos animales hoy mucho no le interesa vender porque no sabe qué hacer con la plata. Es un círculo vicioso que se está formando ahí, pero sí hay interés por hembras para madres”, comentó.



El también jurado de la raza Brangus en importantes competencias nacionales destacó que los animales de gran calidad muestran subas notorias que evidencian una escasez en la oferta.



“La cotización de la hacienda ya viene subiendo, hubo suba en terneros y otras categorías, pero el tema es que hoy por hoy no hay mucho. Me estuvieron consultando varias personas por vientres para poblar sus campos, pero la gente no quiere desprenderse de sus animales a menos que necesite el dinero para alguna inversión concreta”, explicó.



El profesional recordó que en un reciente remate, realizado en Gobernador Virasoro, vendieron una vaquillona Brangus con cría a un precio que superó las expectativas y generó una larga puja (desde unos 600.000 pesos) hasta definir su valor final.



“Esa vaquillona se terminó vendiendo a 1.450.000 pesos, porque el animal era fenotípicamente muy bueno, tenía un paquete genético muy importante. Su madre era un animal muy bueno, el padre igual y la cría que iba a tener también era importante. Por suerte en el remate había cabañeros que supieron ver todo ese trabajo que había detrás del animal y por eso se pagó un valor alto. Y se fue para una cabaña para seguir reproduciendo esa excelente genética”, explicó.

Liniers mostró notables subas

En último lunes el Mercado de Hacienda de Liniers, en Buenos Aires, mostró una oferta muy reducida, que fue insuficiente para las necesidades de faenas inmediatas de los compradores. Por ello los precios reflejaron importantes subas para todas las categorías y clasificaciones presentadas. los 4.442 vacunos descargados de 129 camiones quedaron lejos de las 8.500/9.000 cabezas que constituyen una entrada normal y acentuaron la competencia en las subastas respecto de lo visto el viernes pasado. Y en ese contexto se alcanzaron registros destacados, como los $275 por novillitos, los $267 por vaquillonas, los $267 por novillos y los $213 para las vacas, todos máximos en sus respectivas categorías. Ayer, en tanto, el mercado mostró leves bajas, que no lograron despejar del todo el tono alcista del lunes.