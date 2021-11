Eliminaron gratuidad de los test de antígenos para extranjeros

jueves 18 de noviembre de 2021 | 6:04hs.

Desde el mediodía de ayer se exige el pago del test de antígenos para Covid-19 a los extranjeros que ingresaron por los pasos terrestres habilitados con Misiones como son Posadas-Encarnación, Puerto Iguazú-Foz de Iguazú, Bernardo de Irigoyen-Dionisio Cerqueira.

Según comentaron a El Territorio algunas fuentes, ayer cerca de las 14 se comenzó a exigir el test a extranjeros en Posadas. Y por la falta del certificado y no querer realizar el pago, se obligó a quienes no tenían el estudio a retornar a Encarnación.

La nueva exigencia generó en la mañana cierta confusión. “Nos dijeron que iban a empezar a cobrar el test, pero por la mañana con el PCR que me habían hecho bastó para poder ingresar a Posadas. El PCR que nos hacemos aquí en Encarnación lo seguimos pagando nosotros. Se fue un gobernador, vino otro, pero hasta ahora no vemos ningún avance para facilitar nuestra circulación”, comentó ayer a las 11 una pasera que llegó a Posadas.

Pero, según se comentó después desde el puente internacional, alrededor de las 14 comenzó la exigencia del test ya realizado o en su defecto el pago para la realización antes del ingreso a Posadas. Según se supo también ayer, varias personas prefirieron volver a Encarnación tras explicar que no tenían el examen y no querían pagar por el hisopado para certificar que no portan el virus del Covid-19.

La realización del estudio (que demora unos 30 minutos) por personal de Salud Pública de Misiones generó indirectamente algunas demoras para concluir los trámites de registro e ingresar finalmente a Posadas. Las difificultades eran observables también por la extensa fila de vehículos que se fue formando en horas de la tarde. La cola incluso se extendió por gran parte del puente y llegó incluso hasta la mitad.

Según explicaron a medios del Paraguay, varias familias quedaron demoradas en su intento de pase hacia Argentina. También quedaron demorados en la fila cientos de argentinos que pasaron a la vecina ciudad para buscar determinados productos, pasear o visitar familiares.

Desde Paraguay cuestionaron extraoficialmente que la exigencia del test de Covid-19 “no tiene sentido. No se justifica si ya se tiene las dos vacunas”.

Se estimó, en tanto, que la exigencia sanitaria motivará nuevos pedidos de agilización del paso fronterizo.

La decisión de arancelar el test de antígenos se conoció ayer a primera hora de la mañana. Desde el Ministerio de Salud confirmaron la decisión e insistieron que las ciudades espejo realicen test gratuitos.

Desde el 4 de octubre, la Provincia subsidiaba el costo de las pruebas de antígenos en los corredores seguros -en ese momento era sólo el paso entre Iguazú y Foz- con el objetivo de agilizar el movimiento turístico en la Ciudad de las Cataratas. Con la reapertura de los cruces en Posadas y Bernardo de Irigoyen, se extendió el subsidio.

Asimismo, en las últimas semanas se debió reforzar la cantidad de personal en el puesto sanitario en la cabecera con Posadas ante el fuerte incremento de cruces sobre el viaducto, que en diez ocasiones completó el cupo.

