Peritarán imágenes del casco hundido del submarino

miércoles 17 de noviembre de 2021 | 6:02hs.

El Juzgado Federal de la localidad santacruceña de Caleta Olivia, a cargo de la causa que investiga el hundimiento del ARA San Juan, llevará adelante una pericia informática sobre las imágenes captadas tres años atrás durante el hallazgo del casco del submarino a más de 900 metros de profundidad, y citará a ex funcionarios que se desempeñaron en la primera línea del Ejecutivo al momento de su desaparición, en 2017, para que declaren como testigos, informaron fuentes judiciales.

Estas medidas previstas avanzarán sobre la línea indicada por la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, que a partir de planteos de las familias de los marinos pidió avanzar en el esclarecimiento del naufragio, ocurrido el 15 de noviembre de 2017, y determinar las eventuales responsabilidades penales en el hecho por parte del ex presidente Mauricio Macri, el ex ministro de Defensa Oscar Aguad y del ex jefe de la Armada Marcelo Srur.

A cuatro años del hundimiento, ocurrido mientras el buque realizaba una patrulla de mar en el Atlántico Sur, y a tres de su hallazgo el 17 de noviembre de 2018, las querellas que representan a los familiares de las víctimas insistieron en el reclamo de “avances concretos” en la instrucción, que al momento acumula 40 cuerpos y decenas de anexos y cajas con documentación.