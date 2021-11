Abusos en el roque gonzález: cambian autoridades del colegio y desplazarían al juez de la causa

domingo 07 de noviembre de 2021 | 6:07hs.

El escándalo en el Colegio Roque González, de Posadas, generó los primeros cambios. Se supo que se avanza en reorganizar la estructura directiva de la histórica institución educativa de la capital misionera, en la que el sacerdote Juan Rajimón ostentaba hasta ayer el mando máximo en el rectorado y como representante legal. Pero también en la Justicia, debido a que se planteaba recusación al juez hasta un jury.

Si bien el religioso le negó a El Territorio que se hayan hecho cambios, desde el Ministerio de Educación, a través del Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones (Spepm) le pidieron al colegio reorganizar su organigrama por superposición de cargos en la figura de Rajimón.

“Informamos a la comunidad educativa que hoy (por ayer) se ha producido un cambio de autoridades del Colegio Roque González, buscando llevar calma a las familias y sostener el normal desarrollo de las actividades escolares. Hemos escuchado y buscamos dar las mejores respuestas al respecto”, señaló el ministro de Educación de Misiones, Miguel Sedoff, a través de sus redes sociales.

En diálogo con El Territorio, Sedoff agregó: “Hay un trabajo conjunto entre el Ministerio de Educación y el Roque, por medio del Spepm, a fin de que la institución ordene los roles y funciones de sus integrantes, ya que detectamos una superposición en la figura del director, por lo que planteamos la manera de reorganizar”.

“Nosotros solicitamos claridad en la organización interna para tener claro responsabilidades de cada uno de ellos”, indicó Sedoff y sumó: “Lo principal es la concentración de funciones en la figura del director, tenemos informe de nuestro equipo jurídico y hemos sugerido un ordenamiento interno”.

Por su lado, Luis Bogado, director ejecutivo del Spepm, sostuvo que todas las situaciones de tensión “son oportunidades para repensar roles y funciones. El Spepm está acompañando estos procesos de análisis y toma de decisiones dentro de la institución educativa”.

Ante la versión de que las profesoras Sandra Rodríguez y Natalia Germanovich ocuparán el lugar de rectora y vicerrectora respectivamente, Bogado se limitó a sostener: “Son nombres de la propia comunidad educativa, educadoras de larga trayectoria en la institución”.

También habrá nuevos directores de Estudios: Carlos Núñez y Verónica Romano. Y Claudia Valenzuela sería la jefa de preceptores.

Judicial

En el plano judicial, tras el rechazo del titular del Juzgado Correccional y de Menores Dos, César Jiménez, que resolvió no hacer lugar a los pedidos de la fiscal correccional, María Laura Álvarez, en el caso que involucró a un grupo de adolescentes del colegio que fueron denunciados por acoso sexual y hostigamiento hacia sus compañeras, se espera que Álvarez apele esa decisión en las próximas horas.

Para negarse a investigar los hechos, Jiménez consideró que por la edad de los menores involucrados, éstos son inimputables y no pueden ser sometidos a un proceso penal, aunque aclaró que “tendrán tratamiento tutelar y socioeducativo”. Esa decisión cayó como un baldazo de agua fría en las estudiantes, que no se sintieron escuchadas por la escuela ni por la Justicia.

Por otro lado, Miguel Cassettai, abogado de la familia de una de las adolescentes que denunció hostigamiento y acoso sexual por parte de sus compañeros, señaló que pidió la recusación del juez Jiménez, “fundado en que tiene una clara inclinación religiosa, lo cual podría interferir en su accionar objetivo atento a que el colegio es religioso también. Es una recusación con causa”.

Sin embargo aclaró que “para que se inicie un proceso tiene que haber un requerimiento formal de instrucción, el juez ya rechazó ese requerimiento, por lo tanto no hay proceso, no hay querellante, no hay fiscal, no hay partes. Eso es lo que tiene que apelar la fiscal para que se abra la causa. La fiscal lo que va a hacer es presentar una reconsideración, que es un pedido de revisión de la resolución del juez y para el caso de que él continúe con su postura, que se eleve a la Cámara de Apelaciones para que resuelva. En el caso de que baje de Cámara con un dictamen distinto al del juez, ahí sí se va a iniciar la causa y se va a dar curso a mi pedido de recusación, que lo pueden aceptar o rechazar”.

Además, destacó: “La familia entiende que hay mayores involucrados, ya que las chicas en su momento hicieron un reclamo ante las autoridades de la escuela y como no se hizo nada fueron los familiares a la escuela a reclamar, y como tampoco se hizo nada, esta madre tuvo que hacer la denuncia policial. El Código Civil entiende que las instituciones son responsables por sus empleados”.

También en el plano judicial, se espera una recusación contra Jiménez por una denuncia previa a estos hechos, por lo que la causa del Roque González pasaría a manos de la jueza Marcela Leiva.

Por su parte, al ser consultado por este matutino sobre el pedido de recusación, el magistrado Jiménez comentó que hasta ayer no había sido notificado oficialmente de ninguna nueva disposición en torno a la pesquisa. Y agregó que por ello continúa a cargo de la investigación.

Entre recusación y jury

Tras la denuncia de presunta comisión de delitos contra la integridad sexual contra estudiantes menores de edad en el Colegio Roque González de Posadas, ayer en los pasillos de los tribunales se analizaban también las actuaciones judiciales, que incluía una posible recusación del juez Correccional y de Menores Nº 2 de la Primera Circunscripción Judicial de Misiones, César Raúl Jiménez, hasta recurrir primero a la suspensión y una eventual destitución ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Misiones.

Como se indicó sobre el pedido de recusación, el propio magistrado Jiménez aseguró que hasta ayer no había sido notificado oficialmente de ninguna nueva disposición y, por lo tanto, continuaba a cargo de la investigación. Pero trascendió que ello podría concretarse.

Respecto del pedido del Jury según trascendió sería por incumplimiento de los deberes correspondiente a sus funciones de magistrado.

Hechos

La denuncia de las estudiantes del segundo año del Roque González contra sus compañeros de curso, que ejercían acoso y abuso sexual hacia ellas, salió a la luz el jueves 28 de octubre, cuando las alumnas llevaron adelante una sentada dentro del colegio, hartas de que no se las escuche y que estos varones sigan hostigándolas.

El viernes 29 frente al colegio, un nutrido grupo de personas exigió respuestas de los directivos, la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI) en todos los colegios y una sanción ejemplar para los chicos que acosaban a sus compañeras.



La ESI y un debate que se reactivó

La situación que se suscitó en el colegio Roque Gonzalez a raíz de un reclamo grupal por acoso sexual reavivó el debate sobre la Educacion Sexual Integral (ESI), que fue sancionada hace ya quince años, pero aún despierta posiciones a favor y en contra en cuanto su implementación. La ley 26.150 establece el derecho de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada. La ESI es un espacio sistemático de enseñanza y aprendizaje que promueve saberes y habilidades para la toma de decisiones conscientes en relación con el cuidado del propio cuerpo, las relaciones interpersonales y el ejercicio de la sexualidad.