Cantero: “Creemos que hablando directamente a los trabajadores vamos a sostener y mejorar las elecciones de las PASO”

viernes 05 de noviembre de 2021 | 11:16hs.

El candidato a diputado nacional por el Partido Obrero, Eduardo Cantero, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva y comentó: “Nosotros reforzamos la campaña que veníamos haciendo, yendo a los barrios, plazas, fábricas y creemos que hablando directamente a los trabajadores vamos a sostener y mejorar las elecciones de las PASO”.

“En general nos ha ido bien en la zona Norte, hemos mejorado en todas las localidades y es un crecimiento sostenido, no sólo en votos sino también en simpatizantes y participantes. El partido interviene constantemente con los trabajadores como la falta de trabajo, las condiciones laborales lo que hace que estémos en constante crecimiento. El gran problema actual es el trabajo y la jubilación, otros hablan de reforma laboral nosotros hablamos de la defensa del trabajo”, recalcó.

Además refirió que trabajarán en el pase a planta permanente de los trabajadores del Estado, después en el privado garantizar que no se quite la indemnización logrando una estabilidad laboral, proponemos un proyecto que beneficia no sólo a Misiones, con un plan nacional de construcción de viviendas populares promoviendo el empleo, el consumo y a su vez dando solución a una necesidad básica de acceder a la vivienda propia”.