Gauto: “La Renovación es el único espacio en la provincia que atiende la agenda misionera”

viernes 05 de noviembre de 2021 | 9:55hs.

Claudia Gauto es candidata a diputada nacional ydialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 comentando sus propuestas de cara a las elecciones del próximo 14 de noviembre.

“Queremos hacer oir las demandas de la provincia que viene de la mano de este bloque. Los demás bloques tienen representación política a nivel nacional, esa es la diferencia que marca la Renovación como bloque autónomo y agenda misionerista real, el único espacio en la provincia que atiende la agenda misionera es el de la Renovación”, dijo.

Además apuntó que no es la primera vez que la Renovación plantea la conducta autónoma, “nos separamos de la grieta nacional, esta posición se mantiene y se profundiza porque lo que nos interesa es trabajar en consenso y los problemas de Misiones. La provincia viene desfinanciada en la política de viviendas, votar a un espacio nacional siempre va a ser profundizar la grieta y nuestro único interés es la construcción de la provincia”.

“La Renovación no acompañará un presupuesto nacional que no contemple las necesidades de Misiones, siempre quedan en el medio los ciudadanos. La agenda es doble porque los escenarios aún no están definidos, en el caso que se logre la inclusión de la reglamentación de la zona aduanera se podrá hacer, el veto es la peor medida de todas porque te baja la barrera de poder empezar a dar los primeros pasos y por otra parte está la compensación ambiental que si se logra esta inclusión nuestra principal tarea va a ser política permitiendo la ejecución de las medidas que requiere de trabajo y en esa gestión nos encontrará a la Renovación trabajando codo a codo”, aclaró.

Finalmente la candidata destacó que la Renovación nunca se planteó como un proyecto político nacional “sino que es un ejemplo a seguir para las demás provincias siendo un espacio autónomo que da la capacidad de maniobras y alianzas con otros espacios que piensan igual que vos y no son parte de la grieta. Pedimos a los misioneros que acompañen a la lista con su voto porque queremos ser la voz de ellos y a esta mujer para también ser la voz de la mujer”.