Declara hoy el efectivo policial que le disparó a una mujer

miércoles 03 de noviembre de 2021 | 6:03hs.

El sargento Alberto L. (35), acusado de dispararle a una mujer de 27 años en un operativo de la Policía de Misiones el último sábado, comparecerá hoy ante las autoridades del Juzgado de Instrucción Tres de la capital provincial, donde se prevé que complete la audiencia indagatoria.

En primera instancia la formalidad estaba prevista para la víspera, pero fuentes que intervienen en el caso expresaron que se postergó.

Ante el juez Ricardo Balor, quien está subrogando a Fernando Verón, el efectivo tendrá la posibilidad de dar su versión de los hechos o bien abstenerse de declarar, sin que esto sea considerado en su contra. Antes, escuchará todos los elementos que hay en su contra y será imputado formalmente.

Lo que trascendió a penas unas horas pasado el hecho es que el implicado aseguró que en medio del operativo lo rodearon y le quisieron sacar esa escopeta, momento en el cual la misma se accionó. Por el contrario, en el video que filmó una taxista que pasaba por el lugar no se observa que el ni su patrulla están siendo superados en números ni rodeados.

De todas formas, este relato no tiene validez judicial y habrá que esperar hasta la jornada de hoy qué estrategia judicial elige el funcionario. “Lo vamos a asesorar y acompañar porque no podemos dejarlo tirado”, dijeron desde la fuerza provincial, por lo que se presume que el hombre tendrá un abogado de la Policía de Misiones, tal y como suceden en estos hechos.

Testimonio

“Ella me contó que estaba en la parada esperando el colectivo. La pelea era por Uruguay, no era donde ella estaba. También había una parejita y ellos -los policías- le agarraron y le empezaron a empujar, pero no tenían nada que ver. Le empujaron a los chicos”, dijo a El Territorio Emilia (20), la hermana de la mujer que recibió el impacto de la posta de goma en el pecho, hecho por el cual hasta ayer seguía internada.

Y puntualizó sobre el instante del disparo: “En ese momento, cuando ella se da vuelta, el policía va y le mete un tiro. Se nota que fue de cerca”.

“Directamente le disparó nomás, sin ningún sentido. Ellos no estaban haciendo nada, los policías fueron los que los atropellaron”, insistió en otro tramo de la entrevista.

La joven amplió que los efectivos policiales no asistieron a la herida, ni llamaron a la ambulancia, sino que “directamente se borraron”. Fue otra chica -a quien no conocen y con quien todavía no pudieron hablar- la persona que pidió la asistencia médica e incluso la acompañó hasta el Hospital Madariaga.

Emilia dijo que Tamara, como se llama su hermana, había salido del local bailable momentos antes. Contó que ella hace trabajos como niñera, pero que ahora todo se vio interrumpido.

Según dijo ayer en una nueva comunicación con este medio, es posible que finalmente hoy sea sometida a la intervención quirúrgica.

Consultada por el avance de la investigación, la entrevistada expresó que aún no tuvieron comunicación con representantes de la Policía y de la Justicia, aunque su hermana sí recibió a uniformados.“Queremos que pague por lo que hizo, porque no tiene sentido lo que hizo este oficial. Le arruinó la vida, que pague por lo que hizo”, solicitó.

Además de la causa judicial,otros tres efectivos que participaron del operativo fueron apartados de sus funciones y serán investigados por la Dirección de Asuntos Internos. También los jefes del Comando Radioeléctrico Oeste fueron removidos.