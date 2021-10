Cómo sobrellevas los malos entendidos y escenas de violencia en redes sociales

jueves 28 de octubre de 2021 | 14:31hs.

Las redes sociales han tomado una gran dimensión en la vida cotidiana, sobre todo en la comunicación. Del mismo modo y en paralelo han crecido los malos entendidos y agresiones que luego se llevan a la cotidianeidad.

En diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7, la coach Beatriz Martínez, explicó cómo evitar, salir o tratar de solucionar esos problemas que surgen en los grupos.

Reglas claras en el grupo, para qué se creó, que contenido se puede compartir, saber interpretar lo que dice la otra persona, entre otras cosas son algunos de los tips para tener que pasar malos ratos.

“La comunicación que se da en los grupos de WhatsApp y redes sociales, no es muy distinta a la manera de comunicarnos cotidianamente, más aún en la voragine que vivimos en el día a día. Si no se sabe hacer una comunicación acorde a la circunstancia, la otra persona puede no medir la intensidad del mensaje o tener una mala interpretación y se puede volver algo personal”, manifestó Martínez.

En ese sentido la coach, explicó que para evitar circunstancia de este tipo la persona debe tratar de entender un poco el contexto de quien envía el mensaje sin afirmar nada, “Entender qué está diciendo, cómo lo está diciendo y que por ahí posee información de lo que está diciendo. No hacer afirmaciones o aseveraciones sin antes por lo menos preguntar”.

“En caso de haber un conflicto, lo recomendable es hablar por privado, pero no con mensajes ni audios, sino por intermedio de una llamada por teléfono o bien programar para tomar un café y así charlar y solucionar el problema. La buena comunicación en términos de adultos, aceptar las responsabilidades y no hablar de culpas es fundamental. Somos seres humanos, vamos a seguir equivocándonos y en esas equivocaciones están los aprendizajes para evolucionar”, sentenció.