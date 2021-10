Feldman: “No tenemos el stock suficiente para solventar al turista”

jueves 28 de octubre de 2021 | 11:24hs.

Tras las aperturas de las fronteras con un cupo determinado, en la jornada de ayer se dio a conocer que existían faltantes de combustibles en las estaciones de servicio en las localidades fronterizas.

Walter Feldman, presidente de la Cámara de Comercio de Bernardo de Irigoyen, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 comentó: “Acá todavía no hay faltantes, la YPF estuvo medio día sin combustible pero no es por consumo de brasileños sino que es algo que ocurre a nivel nacional, no tenemos el stock suficiente para solventar al turista”.

“En las petroleras hay aumentos atrasados que no se aplicaron y entonces realizan recortes con menos cantidad de volúmen para la entrega porque se habla de un fuerte aumento en noviembre después de las elecciones y lo que hacen es entregar menos cantidad de producto por lo que se va consumiendo el stock que se tenía, el problema es que no se consigue la materia prima dentro del país”, dijo.

El titular de la Cámara de Comercio destacó que fue positiva la apertura de frontera, “se ven más autos brasileros y lo que más consume es el combustible, vinoteca y productos de supermercados”.

“La demanda de reales aumentó pero al no venir mayor volúmen de brasileros es menor la entrada de reales al país que tiene un valor de está alrededor de 33 y 34 pesos”, explicó.

Finalmente sostuvo que la llegada de turistas va a beneficiar a Argentina, “el real vale mucho, vienen a vacacionar y va a generar puestos de trabajos y más recursos. Ya se vieron muchos locales que estaban esperando para inaugurar con la apertura de frontera y eso también generará más puestos de trabajo”.