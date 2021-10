Vacunación a niños en las escuelas: "Son pocos los chicos a los que les falta la vacuna y eso es una alegría"

viernes 22 de octubre de 2021 | 9:16hs.

Este viernes por la mañana comenzó en la provincia de Misiones una nueva etapa de la vacunación contra el Covid-19. Es que el Ministerio de Salud Pública se encuentra en las escuelas para captar a la mayor población posible. Tras conversaciones y consenso entre autoridades sanitarias y educativas se avanzó en la campaña de inmunización en los establecimientos, solicitando a los padres o tutores la firma de un formulario de consentimiento.

El lanzamiento se llevó a cabo en la Escuela N° 1 Félix Azara (La Rioja y Junín) de Posadas con la presencia de autoridades de Salud y Educación y con representantes del Servicio Provincial de Enseñanza Privada (SPEPM) se hará un acto similar en el colegio San Basilio.

La vacunación en adolescentes comenzó el 3 de agosto; mientras que en niños arrancó la semana pasada, 12 de octubre. Tanto la Sinopharm para el grupo de niños de 3 a 11 años como la Moderna o la Pzifer para el grupo de adolescentes de 12 a 17 se encuentran disponibles en la tierra colorada.

"Somos del área Capital y fuimos convocados para la vacunación de todos aquellos que lo necesiten, estamos garantizando la vacunación a toda la población", dijo la enfermera Josegina Cáceres.

Además comentó que, "son pocos los chicos a los que les falta en el turno de la mañana y eso es una enorme alegría, pero por la tarde si esperamos una mayor cantidad de personas".

Por otra parte, Florencia Santa Cruz acompañó a su hijo, Lucas a aplicarse la dosis y dialogó con El Territorio: "Estamos bien porque está protegido, tenía miedo por él pero está bien, no le dolió y ahora le vamos a dar algo de recompensa. Toda la familia está vacunada, sólo faltaba él y ahora estamos todos protegidos".

Finalmente la voz de los protegonistas, "no duele nada, al rato se hincha un poco pero porque se siente el líquido pero no duele nada, hay que animarse porque no es para no enfermarse", dijo un grupo de estudiantes.