En Corrientes la cobertura de segundas dosis está en un 65 por ciento

jueves 21 de octubre de 2021 | 20:27hs.

El ministro de Salud Pública de la Provincia de Corrientes Dr., Ricardo Cardozo, se refirió hoy al estado de la Campaña de Vacunación Covid-19, y confirmó que la cobertura de segundas dosis está en 65-66 por ciento, mientras la inoculación continúa.

"Corrientes tiene un muy buen porcentaje de cobertura de vacunas. Estamos en un 96-97 por ciento de primeras dosis y en un 65-66 por ciento de segundas dosis aplicadas", dijo el ministro Ricardo Cardozo.

El ministro, también habló sobre la nueva habilitación hecha por el Gobierno provincial desde este jueves 21 de octubre, de la no obligatoriedad del uso del barbijo al aire libre. En este sentido contó "nos hemos reunido con el Comité de Crisis y con el equipo del gobernador Gustavo Valdés y se ha decidido recomendar a la población que no es obligatorio del uso del barbijo en ambientes libres, pero sigue sí, siendo obligatorio el uso donde hay conglomerados de personas, por ejemplo, la peatonal Junín y también en ambientes cerrados".

No obstante, aseguró que el barbijo es una muy buena barrera. "Su uso es aconsejable porque está comprobado a nivel internacional de que sirve para disminuir de manera muy importante el contagio. Por ello las recomendaciones de uso de barbijo, de distanciamiento, de ambientes aireados continúan siendo efectivas, pero el barbijo en un ambiente donde no hay nadie y al aire libre, racionalmente en este momento no se considera apropiado su uso", explicó.