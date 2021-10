Más de 31 mil personas cruzaron este año por el puente San Roque González

domingo 17 de octubre de 2021 | 6:04hs.

Una semana con muchas corridas y cargadas de especulaciones e incertidumbres se produjo durante toda la semana en torno a la apertura del puente San Roque González de Santa Cruz. Finalmente, pese a los anuncios realizados por algunos funcionarios del Paraguay de que se habilitaría el paso el sábado, ello no ocurrió, tal como lo anticipó ayer el diario El Territorio. La falta de claridad en la información desde la Nación de nuevo provocó mucha confusión de uno y otro lado del río Paraná.



Algo similar ya había ocurrido con la apertura del puente entre Foz de Iguazú y Puerto Iguazú, que terminó concretándose, no desde el primer minuto como se pensaba sino en el transcurso de la jornada del 27 de septiembre como prueba piloto y para luego ser habilitado formalmente el 1 de octubre. Ahora, para la apertura del puente entre Posadas y Encarnación, habrá que esperar la próxima semana.



Habrán pasado un poco más de 18 meses desde aquel bloqueo parcial al paso entre las ciudades de Encarnación y Posadas. Es que no se puede hablar de que existió un cierre total porque siempre se permitía la salida a todo aquel que quisiera salir desde Posadas, pero el retorno obligadamente se debía hacer por los escasos pasos habilitados como el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Más tarde se irían sumando otros pasos al Aeroparque Jorge Newbery, Aeropuerto Internacional de San Fernando, Terminal Portuaria de Buquebus y de Colonia Express. En Córdoba, aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella. En Misiones, Centro de Frontera Iguazú - Foz de Iguazú y el Aeropuerto Internacional Cataratas del Iguazú. Mendoza: Aeropuerto Internacional Gobernador Francisco Gabrielli “El Plumerillo” y Centro de Frontera Sistema Cristo Redentor, paso Horcones.



Pero en el período en que parecía desierto el cruce en el puente entre Posadas y Encarnación era sólo en apariencia, porque había efectivamente un movimiento notablemente menor a lo que los posadeños estaban acostumbrados a ver en interminables filas, pero sí se seguía cruzando por este viaducto internacional.



Algunos números

El Territorio pudo comprobar de este movimiento en pandemia entre Posadas y Encarnación accediendo a algunos números que reflejan que el puente que parecía parado nunca estuvo cerrado totalmente. Es verdad que están muy lejos de aquellos números de la prepandemia, cuando casi un millón de personas cruzaban el viaducto por mes y con ello se llegó a contabilizar hasta 11 millones de personas cruzando por año (registro histórico). Es más, como el bloqueo del puente comenzó en marzo del 2020, hasta ese momento, el nivel de ingresos y egresos de personas se había elevado a 1.946.229. De esta manera el año pasado, el total de transporte de cargas movilizados fue de 23.276, el de transporte de pasajeros 7.696 y de vehículos particulares 646.396.



Este año

Ya al comenzar a regir, primero el aislamiento obligatorio luego el distanciamiento social y con algunas actividades flexibilizándose, en el puente el movimiento continuó más a cuentagotas, pero nunca se detuvieron las atenciones realizadas tanto por parte de las autoridades federales como en Aduanas o Migraciones. De esta manera, en lo que va del 2021, lo que se destacó como mayor movimiento fue el de transporte de cargas. Datos de los últimos días dan cuenta que se elevó a 19.389 la cantidad de vehículos que circularon a la fecha. Le siguieron también en total 1.182 vehículos particulares que traspasaron la frontera, un transporte de pasajeros, con lo cual llevan totalizados unos 31.202 pasajeros movilizados en estos diez meses de uno y otro lado de la frontera. Cabe señalar que desde el 2018 no se emite estadística oficial respecto al ingreso o egreso de personas en el país.



Para que retorne de manera progresiva al histórico movimiento se espera la publicación en el Boletín Oficial para la apertura del puente San Roque González de Santa Cruz. Ello se concretaría como se viene indicando para el turismo y como corredor seguro para alrededor de 800 personas por día. Todo ello deberá estar contemplado en el protocolo, cuya publicación se espera para esta semana.

Crónica de una larga espera en la frontera