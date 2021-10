El azúcar mascabo, aliado de la innovación

sábado 16 de octubre de 2021 | 6:04hs.

Hace unos días, el emprendimiento “De la finca”, de Leandro N. Alem, lanzó al mercado un innovador producto bien misionero: el primer dulce de leche hecho con azúcar mascabo.



De acuerdo a lo que comentó su creador, Matías Sebely, la idea empezó a principio de año, con la iniciativa de producir dulce y mermelada con productos autóctonos. “Y entre una de las cosas que encontramos como alternativa fue lo del dulce de leche con azúcar mascabo, que no encontramos en ningún lado”, expresó a El Territorio.



Fue así que “De la finca” con la marca “Delissia” empezó a trabajar en dos recetas de dulce de leche, una con mascabo y otra con stevia. Esto no sólo generó un nuevo impulso en el emprendimiento, sino que motivó también a la cadena azucarera de Mojón Grande, desde donde se compra el mascabo para realizar el producto.



“Nuestra idea es sumar valor agregado a lo que tenemos. Los que producen azúcar tienen acá muchas veces problemas de mercado entonces esto ayuda también. Además el azúcar mascabo tiene un gustito distinto que es único”, atestó Sebely.



No obstante, adujo que un problema sigue siendo la inestabilidad de oferta que muchas veces tiene la cuenca lechera local, por lo que debieron asociarse con un emprendedor santafesino para evitar quedarse sin leche.



Saludable

El frasco del dulce de leche lleva la inscripción “light”. Al respecto, Sebely argumentó que “al tener menos de 40 calorías por porción, el Código Alimentario Argentino permite presentarlo como light”.



“Tuvimos buena aceptación de los clientes, porque estamos también con la onda saludable, porque la gente está cuidando mucho lo que consume, lee más. También estamos trabajando en las mermeladas con stevia, con frutilla, durazno y ciruela. La gente busca alternativas más sanas”, manifestó.



Además, insistió que -al trabajar con mascabo- el producto tiene más propiedades. “Lo que se logra es que el azúcar no pierde sus propiedades, como vitaminas y minerales porque no está procesado ni refinado”, explicó.



El emprendedor aclaró que se trata de un dulce de leche premium por las características que tiene y que la finalidad es trabajarlo con vías de exportación. “Estamos haciendo los trámites. Tenemos un misionero en Orlando, Estados Unidos, interesado en llevar el producto allá. Además vendemos en los mercados locales. Tenemos también muchos pedidos aquí, por eso vemos todo con muchas expectativas”, sostuvo.

