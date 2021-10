Boca revolucionó Misiones y homenajeó a Tito Cucchiaroni

sábado 09 de octubre de 2021 | 6:01hs.

Para 1967, la Asociación del Fútbol Argentino decidió cambiar la forma de disputa de los torneos de Primera División. Desde ese año y hasta 1985 se jugaron los extintos Nacionales y Metropolitanos.



En 1970 Boca se consagró campeón y el 9 de octubre de 1971 llegó a Misiones para el debut en el certamen ante Guaraní.



Además de la revolución que produjo el Regional ganado por la Franja, la presencia del Xeneize fue un acontecimiento histórico para la Tierra Colorada.



Según las crónicas de la época, el Clemente Argentino Fernández de Oliveira (que aún no contaba con la tribuna César Napoleón Ayrault) estuvo colmado. Pero no solamente hubo gente en las tribunas, ya que muchos fanáticos se subieron a los techos para ver el partido entre Guaraní y Boca.



Los jugadores del Xeneize fueron recibidos en el aeropuerto por una multitud y durante su estadía en Misiones homenajearon a Ernesto ‘Tito’ Cucchiaroni. El plantel xeneize hizo una ofrenda floral ante la tumba del fallecido jugador y ex entrenador de Guaraní, quien jugó en Boca entre 1955 y 1957, antes de partir a Italia para ser parte del Milan y luego convertirse en mito y leyenda de Sampdoria.

Rogel marcó el único tanto en Villa Sarita para el Xeneize. Foto: Archivo/El Gráfico

Medio siglo de gloria El partido que dio inicio al “Día del Futbolista Misionero”