Luego de casi 50 días en terapia, Noelia pudo conocer a su bebé

Una historia de encuentro y superación tuvo lugar el pasado viernes en el Hospital Materno Neonatal, de Posadas. Noelia (35) pudo conocer a su pequeña hija Milagros tras haber estado durante 45 días inconsciente en terapia intensiva por un cuadro grave de Covid-19.

La mujer ingresó complicada al hospital cursando la semana 32 de su embarazo, por lo que fue sometida a una cesárea de urgencia y ya no salió del área crítica del nosocomio. La beba, por su parte, permaneció en neonatología por su prematurez, pero se recupera favorablemente, al igual que su mamá.

“El reencuentro fue el viernes porque nosotros queríamos que lo antes posible se junten y cuando salió de la terapia les pedimos a los terapistas que la pongan en una habitación cercana para que puedan controlarla, pero pretendíamos que salga de ahí para que pueda estar en contacto permanente con la bebé”, sostuvo, en diálogo con El Territorio, David Halac, gerente asistencial del Materno Neonatal.

Y en esa misma línea, sobre el encuentro entre madre e hija agregó: “Nos contaron que fue muy emotivo y era lo que a ella le hacía falta para continuar con su proceso de recuperación. Tener cerca a su bebé es muy fuerte. Ella no tiene noción de lo que le pasó, todo lo que sabe es por lo que le cuentan su familia y los médicos”.

Según relató el médico, el cuadro de la mujer era muy grave y estuvo al borde la muerte muchas veces. Primero estuvo conectada a un tubo endotraqueal y luego pasó a una traqueotomía.

“Gracias al equipo de la terapia, de los médicos, de los enfermeros, kinesiólogos y obstetras, que fue tremendo para salvarle la vida, de a poquito, día a día fue superando la situación, pero todos los días aparecía una complicación diferente”, contó.

“Es un milagro que esta mujer esté con nosotros, un milagro que fue acompañado de la acción de los médicos, de enfermeros, de todo el sistema de salud del hospital”, remarcó Halac.

Noelia no tenía ninguna comorbilidad para que su cuadro de Covid-19 se agravara, sólo su embarazo representó un factor de riesgo. No recuerda nada de todos esos días, ni siquiera de cómo llegó al hospital.

“Ahora está en pleno proceso de recuperación, estar 45 días internada en una terapia tiene un costo para el cuerpo de la persona y su cabeza. Está con rehabilitación kinésica, alimentación especial, con un abordaje interdisciplinario para poder sacarla adelante y que pueda volver a su casa en buenas condiciones”, contó el profesional.

La mujer fue la última paciente internada en el Hospital Materno con diagnóstico de la enfermedad y actualmente no hay ninguno. En este marco, Halac, insistió en que por más que las cifras del Sars-Cov-2 hayan disminuido, el virus sigue existiendo y circulando entre las personas.

“Gracias al esfuerzo de la vacunación y prevención están disminuyendo las cifras, pero el virus sigue estando y hay que seguir cuidándose”, destacó.

“La mamá se va a quedar un tiempo más porque estas cosas producen un poco de atrofia muscular, al principio no podés tragar, no podés mover los brazos ni las piernas. Hay muchas cosas que hay que tener en cuenta, no es que salís caminando y te vas corriendo a tu casa. Hay que pasar por un proceso de rehabilitación importante”, dijo sobre la mujer, que tiene además otros dos hijos.

Mientras, el bebé se recupera rápido y en poco tiempo tendrá el alta, pero se quedará con su mamá en el hospital hasta tanto ella se sienta con fuerzas de volver a su casa con su familia.