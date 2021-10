Adolescente dijo que fue raptada y abusada al salir de la escuela

domingo 03 de octubre de 2021 | 6:05hs.

Desde el jueves pasado, vecinos de Puerto Libertad se encuentran más que conmocionados y preocupados por el grave episodio que le tocó vivir a una adolescente de 13 años que denunció haber sido raptada y abusada sexualmente por dos desconocidos que la interceptaron a la salida de la escuela.



Por este hecho, la Policía de Misiones busca datos en torno a dos hombres que se movilizaban en un vehículo color blanco, quienes de acuerdo a los dichos de la adolescente la sorprendieron cuando caminaba en inmediaciones a un puente del barrio Central de la mencionada localidad.



De acuerdo a la denuncia formal que los padres de la chica hicieron ante la Comisaría de la Mujer de Puerto Esperanza se sabe que el ataque se produjo entre las 17.30 y las 20 del último jueves.



Como todos los días, la adolescente salió minutos antes del mediodía desde su casa, en un humilde barrio de la localidad, con destino a la Escuela 157.



Cerca de las 18, al no tener novedades de la chica, su madre comenzó a preocuparse. Pero antes de radicar la denuncia, optó también por comunicarse con un docente del mencionado establecimiento educativo.



A partir del relato que le dio este último, la mujer supo que su hija había salido de clases alrededor de las 17.20 y que en compañía de una compañera, de 12 años, emprendió camino hasta su domicilio. Aunque desde ese momento nadie más la vio.



Ante la incertidumbre de la madre, el maestro salió en busca de la estudiante y realizó una recorrida por distintos puntos de la localidad.



Fue así que cerca de las 20, el docente se topó en el camino con la adolescente, quien para ese entonces se dirigía rumbo a su vivienda.



Inmediatamente el hombre trasladó en su vehículo particular a la chica hasta la comisaría local en donde se reencontró con su madre, quien para esa altura ya había denunciado la desaparición a efectivos policiales.



Auto blanco

Luego del correspondiente examen médico, los uniformados dialogaron con la adolescente con la intención de reconstruir lo sucedido.



Allí, la estudiante narró que tras recorrer un tramo del camino a su casa en compañía de su amiga de 12 años, al llegar al puente del barrio Central, ambas tomaron caminos diferentes.



Pero a penas unos minutos más tarde, de la nada un vehículo blanco con dos ocupantes se detuvo detrás de ella. Y quien viajaba como acompañante descendió del coche y tomándola por detrás la subió a la parte de atrás.



Siempre desde el relato dado por la estudiante a los policías, acto seguido los desconocidos le vendaron los ojos y la trasladaron a otro punto de la localidad -que ella desconoce- en donde detuvieron la marcha.



Quien viajaba a su lado, comenzó a tocar las partes íntimas de la chica y posteriormente intentó despojarla de sus prendas.



Según las fuentes consultadas por este medio, la adolescente manifestó no recordar más nada después de ello.



Aunque por último agregó que un rato más tarde, los desconocidos la llevaron nuevamente hasta el sitio donde la habían raptado.



A partir de lo sucedido, al día siguiente la chica fue llevada, acompañada de sus padres, hasta Eldorado en donde fue examinada por integrantes del Cuerpo Médico Forense.



Y luego fue derivada al hospital Samic local en donde se le realizó el protocolo de asistencia a víctimas de abuso sexual.



Además, por orden del Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú a cargo del magistrado Martín Brites, se dispuso el secuestro para pericias de la prenda íntima de la estudiante.



También se dispuso la realización de una serie de testimoniales para avanzar en el caso. Entre ellas se destaca el aporte de la compañera de la víctima, quien acompañó a su amiga un determinado tramo a la salida de la escuela.



También serán citados dos vecinos que viven en cercanías al puente donde fue atacada la chica y que comentaron no haber visto a la chica y mucho menos a un coche color blanco con dos ocupantes dentro.