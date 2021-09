Recordarán la primera organización política y social de la provincia de Corrientes

miércoles 29 de septiembre de 2021 | 16:58hs.

Se cumplen 200 años de la primera Constitución de la provincia de Corrientes, y en el marco de las actividades conmemorativas el reconocido historiador, docente e investigador, Dardo Ramírez Braschi, quien es miembro de la Junta Histórica provincial, brindará en Santo Tomé una charla sobre esa Constitución Republicana de Corrientes del año 1821.

Será el viernes 1 de octubre a las 20.30 en la Casa de la Cultura Concepción Centeno de Navajas, ubicada en Ángel Blanco 843 de esta ciudad.

Braschi contó que este año "se cumplen 200 años de esta primera Constitución. El bicentenario de un logro que es tan importante para la provincia de Corrientes, porque a partir de esta Constitución la provincia empieza a ser provincia. Y eso es lo que vamos a tratar de explicar el viernes".

El defensor del derecho relató que "en el proceso que va desde 1810 desde la Revolución de Mayo hasta 1820 aproximadamente se trató de, no solamente luchar por la independencia y la libertad del territorio rioplatense, sino también de organizar el país a través de constituciones generales nacionales que han fracasado. No lo pudo hacer la Asamblea del año XIII, no lo pudo hacer el Congreso de Tucumán en 1816, y para 1820 los disparadores de construcción del Estado general no han podido ser exitosos, y comenzaron a surgir las constituciones de provincias: Santa Fe, Corrientes, Córdoba, Tucumán… cada una con sus propias características. Y Corrientes, luego de todo un proceso interno que va a tener, va a dar a luz esta primera constitución que constituye un pacto político que es el contrato social por el cual la provincia comienza a esquematizar en forma escrita y rígida los derechos y la organización del Estado".

Es una actividad de divulgación, de entrada libre y gratuita, por lo que toda la comunidad puede asistir. "No vamos a hacer un análisis estrictamente académico, sino de divulgación para que se pueda conocer la importancia que tienen esta constitución para la historia de los correntinos, como se fue robusteciendo una idea de apego a la ley y la constitución, y de ahí en más la provincia pasa a tener un protagonismo hasta 1853 relevante en la construcción, para lo que va a ser la República Argentina", recalcó.