ARA San Juan: continúan las indagatorias por espionaje

lunes 27 de septiembre de 2021 | 6:02hs.

El juez federal de Dolores, Martín Bava, continuará esta semana con la ronda de indagatorias a los imputados por el supuesto espionaje a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, hundido en noviembre de 2017 durante la presidencia de Mauricio Macri.



El jueves será el turno de un ex director operacional de Contrainteligencia de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Martín Coste, quien deberá presentarse luego de que días pasados fue indagado su antecesor en el cargo, Diego Dalmau Pereyra.



Con la declaración de Coste concluirá la tanda de indagatorias, por lo que se espera de que el juez Bava resuelva la situación procesal de los imputados por estos hechos, entre los que se encuentran los ex jefes de la AFI macrista, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.



El contenido de la declaración de Dalmau Pereyra aún no se conoce porque se mantiene bajo reserva, aunque sí se sabe de él que llegó a esta instancia procesado bajo la acusación de haber armado el equipo de ex policías porteños que pasaron a la AFI y desplegaron decenas de maniobras de espionaje ilegal.



En el caso de Coste, llega procesado por el espionaje contra la ex presidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández en el Instituto Patria y en su departamento de Juncal y Uruguay, aunque ante la justicia aseguró haberse enterado de los hechos por televisión y se desentendió de haberlo organizado.



Una de las mayores diferencias entre ambos ex funcionarios de la AFI es que Coste se presentó ante la comisión bicameral del Congreso que ejerce funciones de control de organismos de inteligencia y denunció los supuestos desmanejos del macrismo.



En este expediente se investiga si desde la AFI se realizaron tareas de espionaje con el objetivo de evitarle contratiempos a Macri en sus contactos con parientes de los tripulantes del San Juan, como también en sus visitas a Mar del Plata, donde se desarrollaba el principal reclamo por la aparición del submarino.



La causa por el espionaje a los familiares de las víctimas del hundimiento del San Juan se inició por una denuncia formulada por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, quien presentó ante la Justicia de Mar del Plata elementos que permitían inferir que durante el gobierno de Macri se los había espiado.



Los elementos que dieron origen a la denuncia fueron hallados en la base Mar del Plata de la AFI.