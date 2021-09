Empresarios expectantes por el movimiento económico a futuro

viernes 24 de septiembre de 2021 | 6:04hs.

La pronta apertura de las fronteras en Misiones es observada por empresarios de distintos puntos de la provincia con mucha expectativa. Para todos, la medida era inevitable, aunque algunos la ven como más o menos impactante para la actividad que realizan.

Explicaron que en general el mayor movimiento de visitantes servirá para ayudar al turismo que venía muy golpeado en Misiones. Pero también se advierte que habrá más tensiones en algunos rubros por la competencia desleal que pueda generarse por el ingreso de contrabando de mercaderías.

“Hay una realidad que no se puede obviar, no podíamos seguir aislados. El turismo internacional por otra parte es muy necesario para varios sectores en la provincia como hoteles, gastronomía, que ahora van a tener más actividad”, evaluó Daniel Milde, presidente de la Cámara de Comercio de Oberá.

Aclaró por otra parte que “no vemos como algo negativo que se abran las fronteras, pero sí estamos preocupados por la falta de medidas de fondo que desde hace tiempo se piden para equilibrar la situación especial de Misiones frente a la competencia de países vecinos. La provincia tomó algunas medidas como los programas Ahora, que son muy bienvenidos, pero esperamos algún beneficio concreto como se planteó en el artículo 10 de la Ley Pyme, que nunca se puso en práctica”, evaluó.

Por otra parte, el directivo indicó que a pesar de las dudas que genera la apertura de las fronteras, la actividad económica de Oberá, en general es positiva. “Hoy se nota una reactivación, vemos que hay muy pocos locales vacíos. Creo que si no sucede algo extraordinario, terminaremos bien el año. Habría que ver cómo se va luego controlando la entrada de productos de países vecinos”, planteó.

Para Carlos D’Orazi, empresario del rubro electrodomésticos en Posadas, la preocupación de su sector se centra en que se hagan los controles que deben hacerse en el ingreso de mercadería. “Lo que nos indigna ya conociendo lo que ocurrió, en los últimos 40 años en la frontera es que la gente traiga productos sin tributar ningún impuesto. Cuando nosotros para ofrecer un aire acondicionado al público debemos pagar impuestos internos, más el IVA, más Rentas, Municipalidad, más cargas laborales. Así que por más que el dólar esté a 200 pesos vamos a estar siempre en desventaja con Paraguay”.

Recordó que “ya hoy actualmente hay mercadería que se sabe que ingresa desde Paraguay y por lo visto sigue siendo rentable traer, pero es mercadería que llega sin impuestos”.

También proyectó que los próximos meses serán difíciles porque "por más que haya más pesos, ese dinero terminará en más inflación. Hoy los sueldos están muy atrás de los valores de los productos".

Desde Alem

Desde Leandro N Alem, Federico Gartner, industrial y directivo de la Cámara de Comercio, consideró que la sensación más compartida entre los empresarios locales es “de dudas ante la próxima apertura. Hasta ahora el comercio y las empresas locales trabajaron bien en la pandemia y que se vuelva a abrir todo como antes genera dudas si de nuevo la gente irá a buscar productos más económicos en Brasil o Paraguay. No sé sabe cómo estamos en precios, pero por lo pronto se generan dudas porque el pasado no fue bueno”, comentó.

Lo que viene

Por otro lado consideró que para los próximos meses se percibe que “habrá dinero como para que la gente pueda consumir. Se entiende que el gobierno tiene esa estrategia de fomentar el consumo, dar algo más de dinero para que las personas puedan hacer más compras. Habrá que ver qué pasa después de las elecciones, es también otra duda que está presente”, consideró.

Federico Frank, presidente de la Cooperativa Alto Uruguay Limitada (Caul), en 25 de Mayo, comentó que la apertura de las fronteras deja sensaciones encontradas.

“A mí en lo personal me preocupa lo sanitario, soy una persona temerosa de la enfermedad y me cuidé mucho en este tiempo de pandemia. Espero que si hay más aperturas sea realmente porque la presencia del virus es muy baja. Por otro lado, creo que la gente en general está contenta de que se puedan hacer más actividades y pueda por ejemplo salir a pasear o recrearse más”.

Frank proyectó que la economía seguirá creciendo en los próximos meses, “creo que irá bien. En esta pandemia hubo recuperación de muchas actividades, en lo personal tengo un negocio de electrodomésticos y tuvimos buena demanda. Antes, en los años anteriores, nos costó mucho. Creo que el consumo interno seguirá creciendo, sirven mucho los programas que fomentó la provincia como el Ahora 30 y otros porque facilitaron que la gente pueda comprar en el negocio de su localidad”.

Más venta de combustible

Faruk Jalaf, presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio y Afines del Nordeste (Cesane) consideró que la llegada de más turistas de Brasil y Paraguay generaría rápidamente un impacto positivo en la venta de combustible.

"Sin dudas habrá una mayor venta, especialmente en estaciones de servicio que están en zonas de frontera. Hoy en Brasil por ejemplo el combustible está en los 6 reales (unos $174 el litro y en Misiones el litro está en $93), es prácticamente el doble que los precios que tenemos hoy en nuestro país. Y en Paraguay también los precios son mucho mayores", comentó el empresario desde Eldorado.

Apuntó que no cree que se pudiera dar, rápidamente al menos, situaciones de faltante de productos. “Es difícil que ahora falten productos porque hay un buen abastecimiento. Si la gente de los países vecinos comienza a venir a cargar con mayor frecuencia, como ya ocurrió otras veces, seguramente en algún momento si tendremos problemas y se limitarán las entregas. Es algo que ya pasó anteriormente”, evaluó

Por otro lado comentó que “los precios hoy están congelados y es de esperar que al menos hasta fin de año sigan así. Es muy difícil que se den subas, al menos antes de las elecciones”.



Esperan más reactivación en Iguazú

María Cristina Padin es vicepresidente de la Asociación Misionera de Proveedores y Organizadores de Eventos (Amproe) y como empresaria del sector en Puerto Iguazú explicó ayer que prevén una recuperación paulatina dependiendo de las disposiciones que se acuerden principalmente entre Brasil y Argentina. "Para que arranque el paso internacional y mejore el turismo, depende de lo que Brasil también permita en la cantidad de cruce de personas y demás. Porque se estimaba que sólo en principio, podrían pasar los residentes de Foz de Iguazú, así que está todo muy incierto todavía".

Por otra parte recordó que si bien en Posadas y otras ciudades ya puede percibirse una recuperación de actividades, en Puerto Iguazú esto todavía no llegó. “Iguazú es un caso diferente, porque nuestra economía es diferente a la de muchas localidades. Vivimos básicamente del turismo, por lo tanto la gran mayoría de los habitantes de la ciudad hace casi dos años están muy mal económicamente. Y por esta cuestión, esos adultos a la hora de proyectar un casamiento o algún evento social, tratan de reducirlo a la mínima expresión o suspenderlo para más adelante”, indicó a El Territorio.

También apuntó que todavía por la escasa actividad turística “no hay eventos corporativos. Hoy no hay casi nada de lo que antes se hacía con frecuencia”. La directiva explicó que “más allá del movimiento que aporta el turismo nacional, el internacional todavía se espera, en la ciudad se siente la necesidad del público brasileño o paraguayo que llegaba a la ciudad a hacer compras diversas. Ese público también hacía una diferencia al sector gastronómico. Ahora todavía está todo muy tranquilo y es preocupante la situación”. También observó que la gente que puede esperar para su evento social lo está haciendo. “Hay festejos que podrían darse, pero al no estar todavía habilitada la pista de baile, optan por no hacerlo”, explicó.