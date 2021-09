El Comité Científico eliminaría el uso de barbijos y revisará más flexibilización

jueves 23 de septiembre de 2021 | 4:30hs.

Los anuncios del gobierno nacional sobre la eliminación del uso de barbijos en la vía pública y una mayor flexibilización de las actividades, como reuniones sociales sin límite de personas y habilitación de boliches con un 50% de aforo, serán puestas a consideración por el Comité Científico de Misiones que es la entidad encargada de evaluar la situación epidemiológica relacionada al Covid-19.

Si bien ayer se planteó que sería en estos días, no hubo confirmación oficial de una fecha. Más bien, sólo una estimación de que sería después de publicado el DNU.

No obstante, desde el gobierno de Misiones señalaron que “la idea es plegarse a la normativa nacional que a partir del 1 de octubre levantará la obligatoriedad de su uso en espacios abiertos y dónde no haya aglomeramiento de personas”. En tanto, el tapabocas se seguirá exigiendo en los lugares cerrados.

En esa línea, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, sostuvo: “La no obligatoriedad del barbijo es justamente eso, que no es obligatorio, no es que se recomienda no usarlo”.

Asimismo, autoridades de Misiones consultadas aseguraron a El Territorio que “hoy por hoy no se bajó aún esa orden porque se debe reunir el Comité de Científico para evaluar eso y recomendar un cambio de ley”. Este condicionamiento, es decir, la evaluación de los expertos en el Comité, será finalmente lo que se imponga. Lo cierto es que hasta el momento no hubo ningún pronunciamiento público oficial de Misiones al respecto de las nuevas medidas.

Sin embargo, un punto que se destacó desde Casa de Gobierno es la autonomía de los municipios en el caso de modificarse la ley: “Cada intendente decide si se aplica la no obligatoriedad del uso de barbijos en sus localidades”.

En ese sentido, fueron varias las comunas que manifestaron que si bien acatarán lo que disponga la provincia, previamente se reunirá el Comité de Crisis que se constituyó en contexto de pandemia.

El intendente de Montecarlo, Jorge Lovato, manifestó que respecto a las nuevas aperturas anunciadas por el gobierno nacional, se va a esperar en principio la resolución del gobierno misionero y luego se convocará al comité de crisis para evaluar cada punto y decidir de manera conjunta. Mientras tanto, se seguirán respetando las actividades y acciones permitidas actualmente. Antes de que cada municipio puede decidir si adhiere la medida de eliminar el barbijo, hay una instancia crucial que consiste en revisar la ley y modificarla mediante decreto.

En la provincia rige la ley provincial XVII N° 118, que establece el uso obligatorio de tapaboca, cuyo incumplimiento puede implicar multas o sanciones en la ley provincial XVII N° 118.

“Tenemos una normativa provincial que seguimos, vamos a esperar el DNU presidencial, y la letra de éste, para reunirnos principalmente para tratar esos dos temas”, señalaron desde el Comité Científico.

La legislación contempla, además, la barrera sanitaria en los accesos, impuesta el 30 de junio de 2020, es decir, los testeos en los ingresos por ruta 12 o 14, y en los aeropuertos de Posadas y Puerto Iguazú. Ante la consulta a la cartera sanitaria local, señalaron que se seguirá testeando. Así, a diferencia de otros puntos del país, la Provincia todavía no exige (ni acepta como alternativa) el carnet de vacunación anticovid en sus límites jurisdiccionales.

Sin definiciones

Misiones desde hace tiempo lleva adelante las denominadas fiestas seguras. Se estima que a partir de ahora habrá un mayor movimiento, sobre todo teniendo en cuenta las cuestiones referidas a la cantidad de invitados.

Una de las medidas que anunció la ministra de Salud refiere a la posibilidad de llevar adelante reuniones sociales sin límites de personas. Y en ese sentido, la decisión también recaerá en cada municipio.

Puntualmente, sobre flexibilización de actividades no hay postura tomada, indicaron a este medio, dado que las energías de las autoridades locales están en la reapertura del puente Puerto Iguazú-Foz de Iguazú, que tiene fecha el próximo lunes.