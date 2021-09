La lava sigue causando estragos en La Palma

jueves 23 de septiembre de 2021 | 6:02hs.

Las autoridades de las Islas Canarias informaron ayer que la lava del volcán Cumbre Vieja, en La Palma, perdió velocidad. Sin embargo, sigue avanzando sin parar y arrasando todo a su paso. Las autoridades prevén que la erosión continúe por varias semanas e incluso meses.

Desde que el cráter erosionó el pasado 19 de septiembre, la lava cubrió decenas de casas y campos y obligó a la evacuación de alrededor de 6.000 residentes. Además de 400 turistas.

El director técnico del comité científico del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (Pevolca), Miguel Ángel Morcuende, informó que la lava perdió velocidad debido a que su viscosidad aumnetó y a que “determinados hoyos naturales” se están rellenando.

El funcionario advirtió a los habitantes no intentar detener el fenómeno. “Ante el avance de la lava, que tiene bastante altura, no se puede hacer nada (…) Ni una barricada, ni una zanja, ni un parapeto paran de ninguna manera el avance de la lava. Ojalá así fuera, pero no lo es, es imposible”, agregó.