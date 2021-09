Comerciantes tienen posiciones encontradas según la localidad

miércoles 22 de septiembre de 2021 | 6:04hs.

Comerciantes de diversas localidades de Misiones tomaron ayer el anuncio de diversas maneras. Uno acompañaron como el caso de Irigoyen, otros plantearon que hay que adaptarse como Eldorado y las críticas llegaron de parte de la Confederación Económica de Misiones y la Cámara de Comercio de Posadas, quienes lamentaron que no se haya acordado alguna medida mínima para defender el empleo en una zona de frontera como en la que está la provincia.

Alejandro Haene, presidente de la Confederación Económica de Misiones, apuntó ayer que la medida de apertura dejó ver la poca importancia que desde Nación le tienen al sector empresario en la tierra roja. “Esto iba a pasar, no podíamos vivir eternamente comprimidos dentro de la provincia. Pero lo que quedó visibilizado es que no le pudimos sacar a Nación ninguna medida o herramienta para bajar asimetrías regionales. Seguimos igual que desde marzo del año pasado. Es un tema para pensar, pero tendríamos que haber concedido antes algunas medidas y que sean permanentes”, consideró el también contador público.

Por otro lado se esperanzó en que “la provincia tomará mejores decisiones para que todo vaya acomodándose paso a paso. Creo que será fundamental el control de egreso e ingreso de personas. Por cómo está hoy el valor de la moneda, deberíamos esperar más compradores desde los países vecinos, pero eso es algo que puede cambiar muy rápidamente”, recordó.

Por otro lado, consideró como poco entendibles las medidas sanitarias adoptadas por Nación. “Ahora no será obligatorio el tapabocas, pero en Paraguay todavía no están tan bien y no se tiene tan controlada la enfermedad. Habrá que ver los controles que se hagan”, comentó. Diferenció, por otro lado, que “no es la misma situación de Posadas con Bernardo de Irigoyen o con Andresito. Seguramente está bien la apertura para Iguazú, ya que era algo que se venía pidiendo y el propio gobernador gestionó para eso. Pero habrá que ir viendo el día a día. Ahora en diez días se debe instrumentar todo; insisto en que serán fundamentales los controles en las aduanas”.

Medidas que hacen ruido

Para el presidente de la Cámara de Comercio de Posadas, Sergio Bresiski, las medidas sanitarias y de apertura de frontera parecen muy influenciadas por las últimas elecciones. Y sobre esto alertó por los peligroso desaciertos que puedan generarse.

“No puede ser que hace diez días nos pedían que llevemos nuestra birome para votar, con todos los protocolos sanitarios, y ahora permitan que la gente salga sin barbijo o que se puedan reunir en eventos multitudinarios como un River-Boca. O nos mintieron antes, porque la situación no era tan mala, o nos mienten ahora porque no les importa el riesgo con tal de quedar mejor para las próximas elecciones”, disparó el empresario.

Apuntó que ven con temor la apertura de fronteras porque “en los últimos dos años no hemos logrado que se reconozca nuestra situación particular desfavorable en cuanto a tener más impuestos y burocracia. Nada de eso se tuvo en cuenta por un gobierno centralista que abrirá las fronteras y quedaremos en igual situación que antes de la pandemia. Creo que se lanzó una batería de medidas cortoplacistas y se nos está exponiendo a un grave peligro”.

Apuntando a la competencia regional, recordó que “hoy los hermanos encarnacenos llevan casi dos años sin ventas, están bien stockeados, tienen mucha mercadería para ofrecer. Nosotros, en cambio, tenemos problemas para abastecernos, no llegan las importaciones ni materias primas para hacer variados productos. Es ilógico que tengamos fábricas trabajando al 64% de su potencial por falta de insumos, así no se ve interés en sacar a la gente de la pobreza”, razonó.

Por parte, del Centro de Empleados de Comercio se apuntó que esperan se cumplan todas las medidas sanitarias para el ingreso de personas. “Tenemos una mayor preocupación por los cuidados sanitarios, que no ocurra una situación que perjudique nuestra salud y movilidad”, observó Agustín Gómez, secretario adjunto del sindicato.

Fronteras complicadas

Tras el anuncio de la apertura del puente Tancredo Neves, que une las ciudades de Puerto Iguazú y Foz de Iguazú, los comerciantes de Bernardo de Irigoyen también piden a las autoridades locales que los acompañen con las gestiones de pedido de una pronta apertura de frontera ente la localidad más oriental del país y la ciudad brasileña de Dionisio Cerqueira.

En la noche de ayer, un grupo de comerciantes nucleados en la Cámara de Comercio local se iban a presentar en el Concejo Deliberante local a plantear su situación y pedir que las autoridades locales que los acompañen y gestionen la pronta apertura de esa frontera seca con Brasil.

En esta frontera seca con el tema de la pandemia se vieron muy bien reflejadas dos caras del comercio local, por un lado el comercio de barrio que creció muchísimo y por el otro, los comerciantes que vendían a brasileños tuvieron una baja importantísima de ventas.

Desde el cierre de fronteras por la pandemia del coronavirus, el comercio interno ha repuntado mucho sobre todo los comercios de barrios o los supermercados de la zona urbana que no tenían muchas ventas o no eran famosos, como se dice en el lenguaje popular.

Sobre todo crecieron los comercios dedicados al rubro de los alimentos y productos esenciales, como ser la pequeña despensa de barrio, las carnicerías y verdulerías de barrios. También los comercios urbanos como ser mini mercados o supermercados que tenían una venta regular, como para mantenerse vigente, pero sin crecimientos importantes. A esos comercios, de cierta manera les favoreció el cierre de fronteras y la circulación de los ingresos y recursos familiares dentro del municipio. Así propietarios o encargados de pequeños negocios se mostraron contentos por el importante nivel de ventas alcanzado, según lo manifestado, con subas de entre el 70% a 90% en muchos de los casos.

Pero otra es la situación de un sector del comercio céntrico irigoyense que diariamente o semanalmente vendía grandes cantidades de mercaderías a clientes brasileños, que venían por productos puntuales y de calidad como vinos y espumantes, aceite de oliva, alfajores y chocolates, dulce de leche, productos de limpieza, cosmética y perfumería como así también prendas de vestir.

Estos comercios han tenido una baja de entre un 50 y 70 por ciento en sus ventas.



La Caciel evaluó que la apertura era inevitable

“En realidad sabíamos que en algún momento se iban a abrir las fronteras”, dijo ayer el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Eldorado (Caciel), Rafael Agüero, ante el anuncio de la apertura de las fronteras.

“Sabemos que no podemos vivir aislados para siempre. En cuanto a cómo repercutirá esto en los comercios, seguramente cada uno de acuerdo al rubro tendrá que diseñar una estrategia para su negocio”.

Una de las dudas existentes es la relación de precios comparativos entre Argentina, Brasil y Paraguay.

“La verdad que como estuvo cerrada la frontera tanto tiempo estoy un poco desactualizado con la comparación de precios”, afirmó el presidente de la Caciel, no sé si habrá rubros donde, por el valor del cambio, saldrán las cosas más baratas del otro lado. Muchas personas iban, sobre todo a Foz, como un paseo, una salida, y de paso compraban algo porque los precios convenían. Ahora habrá que ver. Imagino que las ventas por ahí disminuirán un poco en algunos rubros, pero como decía, cada negocio tendrá que elaborar su estrategia. En los últimos tiempos los distintos planes Ahora movilizaron las ventas en Eldorado. Habrá que ver qué pasa”, culminó.