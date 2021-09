Después de más de un año y medio, regresó la feria Hecho en Misiones

lunes 20 de septiembre de 2021 | 6:06hs.

El trabajo de los emprendedores misioneros se volvió a presentar ayer en la feria Hecho en Misiones que se realizó en la plazoleta del papa Juan Pablo II en la avenida Costanera de Posadas. Fue una presentación largamente esperada, ya que no se hacía en forma exclusiva desde marzo del 2020.



Ahora todavía en tiempos de pandemia, se realizó con un cuidado recorrido y vigilancia sanitaria que volvió a posibilitar la exposición de productos exclusivos realizados por emprendedores y artesanos misioneros. Todos los participantes destacaron que en el último año fue muy importante la conexión a través de redes sociales para mantenerse activos con sus trabajos y poder seguir manteniendo un ingreso familiar.



Ayer la presentación de trabajos se hizo en carpas que alojaron los productos de dos o tres expositores y donde los interesados pudieron ver y preguntar manteniendo las distancias personales. La feria se desarrolló desde las 15.30 hasta las 21, aunque por el importante calor la mayor cantidad de público se comenzó a acercar caída la tarde.



Personajes reales

Una de las expositoras fue la artesana Dolly Fritz, que exhibió figuras de arcilla y madera con representación al trabajo de la yerba mate. Las creaciones muy llamativas por su realismo cosecharon muchas miradas fascinadas y elogios de los visitantes.



“Trajimos principalmente figuras que reflejan el trabajo rural de Misiones. El proceso no está completo porque faltarían los tareferos arrancando el raído de la yerba. Pero están desde que se pesan y se suben al camión. Las escenas están basadas en relatos de gente que recordó los años en que trabajaron en la cosecha de yerba mate”, contó Fritz que junto a su esposo detalló que exponen en la feria desde hace trece años.



En cuanto a los valores de sus trabajos comentó que la escultura de mayor tamaño, con más muñecos y una base de madera dura, costaba 60.000 pesos. Otra de menor tamaño 40.000 y una menor 25.000 pesos. Los expositores explicaron que en el último año mucha gente los contactó por las redes sociales o WhatsApp y varias de sus creaciones se piden para hacer regalos empresariales ya que representan distintivamente a la cultura de la provincia.



Otro de los expositores fue Misiones Sabor, que se dedica a la comercialización de una gran variedad de hierbas aromáticas y medicinales cosechadas y procesadas en la provincia.



“Cada hierba tiene sus propiedades, se resalta la marcela, la carqueja, una manzanilla, un llantén, un curatú. Yo tengo chacra y ahí tengo las plantaciones, hacemos la cosecha. Después hacemos el secado, tenemos un secadero solar y la sala de estacionamiento en Posadas, tenemos la habilitación de cada hierba, cada una tiene su RNPA”, comentó Jorge Rodríguez en la presentación de sus productos.



En cuanto a precios explicó que los sobres con hierbas naturales, que varían en tamaño, oscilan entre 30 y 100 pesos en su mayoría.



También presentaron yerba mate canchada a 250 pesos por kilogramo y para canchada de molienda más fina para tomar mate a 260 pesos. Además mostraron canastos de fibras naturales que trajeron de otros emprendedores que ayer no pudieron estar presentes en la feria.



Muñecos y tejidos

Cecilia Maiarú está al frente de El hada del Sur tejidos y llevó a la feria su colección de prendas de hilo, muñecos amigurumis, banquitos y otros tejidos. “Hace tres meses que me mudé a Posadas desde Buenos Aires, pero ya hace tres años trabajaba con los tejidos. La gente nos está pidiendo los trabajos por las redes sociales, la verdad que no nos podemos quejar”. Apuntó que especialmente tiene más pedidos de muñecos para chicos y detalló que dependiendo del tamaño de 20 o 30 centímetros pueden costar entre 1.200 y 1.800 pesos.



Tierra misionera

Marta Eizmendi, del emprendimiento Tierra productos artesanales, mostró su colección de platos, bandejas hechas con tierra roja compactada. “Son del color natural de la tierra y tienen un secado especial no realizado en horno ni en microondas. Aguantan muy bien el servicio de alimentos y se pueden limpiar con un paño húmedo. Hay platos que los tengo hace siete años y están muy bien”, comentó en diálogo con El Territorio, enfatizando la buena construcción de sus creaciones.



“Soy la única en Misiones que está con creaciones así de tierra colorada. Es un producto bien nuestro y en los adornos cuido que tenga cosas de la provincia. En los platitos puse incrustaciones de tacuara, que es algo que también hacían los guaraníes”, explicó.



En cuanto a los precios, indicó que había platos entre 1.200 y hasta 2.400 pesos (este último con una bandeja de madera incluida). Todas las creaciones se ofrecían con una bolsa rústica de arpillera con el nombre del emprendimiento.

Impulsar el desarrollo propio

Con el objetivo de fomentar el emprendedurismo y fortalecer la economía familiar y local, se realizó una nueva edición de la feria Hecho en Misiones, en Posadas. El evento fue impulsado por el Ministerio de Desarrollo Social, la Mujer y la Juventud, a través de la Subsecretaría de Coordinación y Promoción de la Economía Social, que dirige el programa que nuclea a emprendedoras y emprendedores de toda la provincia.



La feria se desarrolló en la plazoleta del Papa, en la costanera de Posadas y contó con la participación de alrededor de 50 expositoras y expositores. En el lugar se comercializaron trabajos de marroquinería, panificados, alimentos envasados, textiles, artesanías en madera, cuero y cerámica, bordados, tejido, entre otros. Desde el ministerio se destacó que fue la primera vez, después de un año y medio, que productoras y productores tuvieron la posibilidad de participar de un encuentro de esta magnitud. La ministra, Benilda Dammer, destacó la participación de las y los feriantes y de la posibilidad que tienen de presentar sus productos al público después de tanto tiempo. “Estos son los proyectos de vida, es el desarrollo personal de cada una de las personas a través de su propio emprendimiento, la de generar los recursos propios para ingresar en un mercado formal”, indicó. Además, remarcó las líneas de trabajo que se llevan adelante a través de la marca Hecho en Misiones, que son: la asistencia, las capacitaciones, el seguimiento técnico, entrega de microcréditos y los espacios de comercialización, como ser la feria o la página web y la plataforma Mercado Libre. Desde el ministerio se destacó en la última semana la fuerte capacitación en redes sociales y comercialización vía online que vienen trabajando con los emprendedores.



La marca Hecho en Misiones es un sello distintivo que tiene el gobierno de Misiones y es el fruto del trabajo realizado en conjunto entre el estado y los emprendedores para el desarrollo de las economías regionales y locales. A través de Hecho en Misiones, los emprendedores de la provincia tienen la posibilidad de presentar sus trabajos en diferentes puntos de la provincia, a la vez de incorporarlos en un proceso de mejora continua a nivel laboral, humano y comunitario.