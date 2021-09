Nación eliminó el lapso de catorce días entre la vacuna anticovid y las demás

sábado 18 de septiembre de 2021 | 3:00hs.

El Ministerio de Salud de la Nación eliminó el lapso de catorce días entre las aplicaciones de alguna de las vacunas del Calendario Nacional de Vacunación (CNV) y la anticovid, recomendación que se había anunciado poco después de iniciado el Plan Nacional de Inmunización contra el Sars-Cov-2, en diciembre del año pasado.

“El Ministerio de Salud define: la posibilidad de coadministrar las vacunas contra el Covid-19 junto con cualquier otra vacuna del CNV, pudiéndose administrar el mismo día o en días diferentes, sin requerir intervalo entre las dosis”, se lee en el memorándum.

Según expresa el documento que recibieron todos los ministros de salud del país, la nueva recomendación se basa en la evidencia disponible y recomendaciones publicadas en otros países. La decisión fue tomada en una reunión de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (Conain), de acuerdo con diversas sociedades científicas y en consenso con los ministros y ministras de las 24 jurisdicciones del territorio nacional.

Desde el Ministerio de Salud Pública indicaron a este medio que ayer recibieron formalmente la información y todos los vacunadores de los vacunatorios habilitados ya están siendo informados de la nueva modalidad.

Cabe recordar que al poco tiempo de iniciado el Plan Nacional de Vacunación contra el coronavirus en el país se recomendó que quienes recibían alguna vacuna incluida en el Calendario -como la antigripal-, debían esperar un lapso de al menos catorce días para recibir la dosis anticovid.

En aquel entonces se les pedía a los adultos mayores que sean ordenados y prioricen las dosis contra el coronavirus, porque eran los más vulnerables y propensos a atravesar la enfermedad de manera grave y hasta perder la vida.

No obstante, se había explicado que no habían estudios que demostraran una interacción nociva entre las vacunas y que la recomendación de ese lapso de al menos de catorce días entre una y otra era para que no se solapen los efectos adversos, “es solamente por eso, no porque haya una interacción mala entre ellas o porque una altere a la otra”, había recalcado a este medio, Laura Pullido, coordinadora de la Sección de Enfermedades Infecciosas de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria.

Por su parte, el infectólogo y especialista en vacunas del Hospital de Pediatría Fernando Barreyro, Oscar López, sostuvo que la medida es una gran oportunidad para captar a todas las personas que quizás se perdían de ser vacunadas por este lapso de días.

“Esto es una excelente noticia y ojalá se transmita a todos los vacunadores -que quizás tienen directivas anteriores a esta-, y si no lo hacen se va a llegar a una situación a la que no queremos llegar y hay que evitar las oportunidades perdidas”, sostuvo a El Territorio.

Y siguió: “Imaginemos que va un chico o un adulto a colocarse la vacuna de la gripe y la segunda dosis de la vacuna anticovid y que le digan que tiene que esperar catorce días para colocársela, así perdemos la oportunidad de vacunar a esa persona”.

La importancia de la vacunación

El memorándum hace hincapié en que a partir de la estrategia de inmunización llevada a la práctica a través del Calendario Nacional de Vacunación (CNV) el país se se mantuvo libre de poliomielitis, rubéola y sarampión, y controló otras enfermedades inmunoprevenibles disminuyendo el impacto sanitario en los distintos grupos poblacionales, particularmente en aquellos con riesgo de padecer complicaciones.

“Las vacunas son una herramienta fundamental para la salud de toda la población y lograr óptimas coberturas en los esquemas de vacunación disminuye el riesgo de resurgimiento de enfermedades, así como sus complicaciones y muertes. Por este motivo, resulta prioritario incrementar las coberturas con la meta de controlar, eliminar y erradicar las enfermedades inmunoprevenibles, y lograr impacto en la salud de la población”, se expresó.

Y sumó: “En nuestro país la vacunación es gratuita y obligatoria y es el Estado Nacional el responsable de adquirir los insumos necesarios y generar los lineamientos correspondientes para implementar, en el marco de la articulación federal, la vacunación en todas las etapas de la vida y en todo el territorio nacional”.



El lunes no habrá testeo ni vacunación

Desde el Ministerio de Salud Pública informaron que el lunes no abrirá sus puertas el centro de testeos que funciona en el Parque de la Salud de Posadas, así como tampoco los vacunatorios habilitados de la provincia por el asueto del Día de la Sanidad. Volverán a prestar servicios al día siguiente con total normalidad, destacaron.

No obstante, durante hoy y mañana, se vacunará en el polideportivo Finito Gehrmann de Posadas y en el SUM Don Santiago de Garupá de 8 a 17. Mientras que en el espacio Multicultural del cuarto tramo de la Costanera será de 14 a 18, en Casa de la Cultura Itaembé Miní y en el Imefir se inoculará hoy de 8 a 13.