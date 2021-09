Misionera viaja a Jujuy para participar en la Fiesta Nacional de los Estudiantes

viernes 17 de septiembre de 2021 | 12:57hs.

Tiara Bidese (18), oriunda de la localidad de Dos Mayo, viajará mañana a Jujuy para participar de la Fiesta Nacional de los Estudiantes representando a Misiones en la elección Reina Nacional.

Tiara fue electa primera princesa provincial de los estudiantes en el 2019, y teniendo en cuenta que en el 2020 no se realizo la estudiantina provincial, las demás jóvenes electas concluyeron el secundario el año pasado por lo que por esa razón tendrá que representar a los estudiantes misioneros.

Actualmente está cursando el 6° año de la EPET N°16 de Dos de Mayo. "Tengo como proyecto futuro seguir estudiando abogacía. Me gusta mucho cantar y tocar la guitarra, disfruto de las cosas que me enseñaron y son realmente importantes los amigos y la familia", sostuvo la joven de Dos de Mayo.

Ademas dijo: "Cuando recibí la noticia me sorprendí mucho ya que no esperaba una invitación semejante, tambien me alegró. Es una experiencia única, voy con la intención de disfrutar, conocer lugares, hacer amistades y pasar unos días hermosos".

La joven se preparo con la ayuda de su familia y mañana emprende viaje al norte del país para sumarse a las representantes argentinas.

"Desde que salió en las redes la noticia fueron cientos de mensajes de apoyo, de amigos, conocidos y vecinos poniendose a mi disposición, ya sea con ropa, zapatos, consejos. La municipalidad nos brindó todo su apoyo y hasta las empresas locales se comunicaron para colaborar en lo que fuera necesario. Desde ya lo único que puedo decir es gracias a cada uno de los que forman parte de este gran momento. Me siento muy honrada de representar a todos los estudiantes de la provincia de Misiones", subrayó.