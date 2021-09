Esperan nueva reunión del Comité Científico en Misiones

martes 14 de septiembre de 2021 | 6:04hs.

El 26 de agosto Misiones determinó no modificar el protocolo vigente en las escuelas. Es decir, el distanciamiento social se mantiene en 1,5 metros en el aula sin acatar lo dispuesto en el Consejo Federal de Educación (CFE) de reducir a 0,90 metros para así aumentar la presencialidad desde el 1 de septiembre.



Ayer, se volvió a reunir de manera virtual el CFE, en tanto no se abordaron temas relacionados a la presencialidad. Más bien el temario giró en torno a la investigación y la robótica.



El ministro de Educación de la provincia, Miguel Sedoff, participó del cónclave, y si bien ratificó que no se avizoran cambios en la modalidad de dictado, anticipó que se espera una próxima reunión del Comité, que es presidido por Vicegobernación e integrado por especialistas del Ministerio de Salud Pública.



“No se volvió a tratar el tema de la presencialidad. Es algo que quedó establecido la otra vez y si hay algún tipo de cambio epidemiológico deberíamos ver que define el Comité Científico, pero todavía no hubo definiciones”, sostuvo en diálogo con El Territorio y agregó: “Estimo que entre esta semana y la próxima habría una nueva reunión del Comité Científico".



Por otro lado, Sedoff comentó que el próximo jueves 23 se presentará FanHub, un espacio virtual de aprendizaje colaborativo en el que docentes y estudiantes abordarán conocimientos de robótica, programación, internet de las cosas, ciencias de datos e inteligencia artificial transversales a todos los espacios curriculares, con el respaldo de materiales didácticos para el desarrollo de proyectos tecnológicos y prototipos funcionales con tecnología IOT (siglas en inglés de “internet de las cosas”).



“Es una plataforma de robótica que integran catorce provincias dentro del marco del Plan Nacional de Ciencias. Estaremos todos los ministros además del ministro Trotta; pondremos en marcha ese proyecto que lo originamos nosotros”, explicó.



Los ministerios de Educación de Misiones, Córdoba, Mendoza, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Jujuy, Salta, Catamarca, Santa Fe, San Luis, La Rioja, San Juan y Río Negro impulsan el Programa Federal de Robótica Educativa IOT.

Temario de la asamblea CFE

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, encabezó la 110ª Asamblea del Consejo Federal de Educación, en la cual se trabajó sobre los siguientes temas: la presentación de los proyectos de resolución de la Red Federal de Investigación Educativa y de la Promoción de proyectos de cooperación educativa interprovincial; el estado de la conformación de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental; la presentación del documento para el fortalecimiento de la ESI.