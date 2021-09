Por día recolectan más de 40.000 huevos y apuestan a duplicar la producción avícola

sábado 11 de septiembre de 2021 | 5:30hs.

Un alimento indispensable en la mesa de los argentinos es el huevo, un producto básico para la alimentación diaria y que contiene nutrientes esenciales para la salud. En el último año y medio, la producción y consumo de huevos fue en aumento en medio del contexto de pandemia, situación que contribuyó a este incremento.



En este sentido, en Misiones se avanza y se consolida el mercado del huevo con el objetivo de abastecer la demanda local, sobre todo, del huevo colorado. Y cada vez son más los productores que apuestan a la producción y venta de huevos.

Precisamente, en Aristóbulo del Valle está la Granja Tierra Colorada que actualmente alberga a unas 45.000 gallinas y por día recolectan un promedio de 40.000 huevos, tanto blancos como rojos, para la comercialización en la zona Centro y Norte de la provincia.



Se trata de una iniciativa que empezó en el 2017 de la mano de los hermanos Omar y Hugo Dos Santos, históricos comerciantes del municipio céntrico. Con una historia de trabajo en la chacra, fue en ese año que decidieron incursionar en la producción de huevos, en un campo que está a pocos kilómetros del casco urbano aristobuleño. Primero, montaron un galpón de 100 por 14 metros con unas 8.000 gallinas que comenzaron con el proceso. Luego, entre 2018 y 2019 sumaron dos nuevos galpones de las mismas dimensiones y sumando 20.000 gallinas. Y en medio del contexto de la pandemia, ante el auge de la demanda, aprovecharon para apostar al rubro y sumar otros dos galpones con 10.000 gallinas en cada una.



“Iniciamos la actividad para hacer algo que nos gusta porque nos criamos en la chacra junto con mi hermano Omar, que es el que lleva los números. Ambos somos comerciantes y buscamos una actividad para entretenernos. Nos gustó la gallina y apuntamos a eso. Pero no pensábamos que íbamos a crecer tan de golpe y llegamos a una producción por día de 40.000 huevos en la granja”, comentó Hugo, quien recibió a El Territorio en la granja.



Lo que primero empezó como un trabajo estrictamente manual, con recolección a mano de los huevos, luego fue incorporando tecnología para agilizar los trabajos con una cinta transportadora. Y al mismo tiempo, de ser dos los trabajadores a ser 27 personas quienes todos los días juntan la producción, además de encargarse de la alimentación y bebida de las gallinas, como también de asegurarse que los animales estén en óptimas condiciones. Es que necesitan 16 horas de luz, mantenerse en una temperatura natural y sin tener tanto frío ni calor.



Una de las principales particularidades que encaran los hermanos Dos Santos es que la producción de huevos es con las gallinas libres de jaulas, es decir, que pueden movilizarse por el galpón. Eso libera del estrés al animal e incide en el producto final, explicó Hugo. De los cinco galpones, cuatro cuentan con este método de origen brasileño mientras que uno solo se trabaja con el sistema de jaulas, que es el más conocido y trabajado en provincias como Entre Ríos y Buenos Aires que lideran la producción de huevos.



Ahora, en la granja se trabaja para un nuevo desafío: sumar un nuevo galpón, con más tecnología para la recolección, con el objetivo de duplicar la producción y atender a la creciente demanda de huevos en Misiones, sumando otras 45.000 gallinas en los próximos meses.

Gallinas libres

Libres de las jaulas, caminando por doquier. A cada paso, un cacareo. Mientras algunas comen y toman agua, otras empollan en el piso y otras lo hacen en una cinta transportadora que está a metro y medio de altura. En un galpón hay gallinas rojas, que son mayoría en la granja. En otros hay gallinas blancas.



“Las gallinas están en un sistema de jaulas libres, que es más sano porque los animales están sueltos en el galpón a piso. Las jaulas, que tenemos un galpón con eso, son más comerciales y más fácil, pero acá es otro sistema de libertad, que es más importante”, manifestó Dos Santos.



Cada galpón, de 100 por 14 metros, tiene en su interior 10.000 gallinas en piso. Un igual número en el caso de las gallinas enjauladas. “Tienen que estar a temperatura ambiente, con 16 horas de luz al día. En el pico del verano alcanza, pero en los días nublados hay que darle luz eléctrica para que sigan con iluminación, además de tener buena ventilación y cuidar la temperatura de la gallina, que de por sí tiene temperatura. Y la alimentación es importante, con un consumo de 120 gramos de alimento y 200 mililitros de agua”, detalló al respecto.



Mencionó que hay muchas clases de gallinas, pero que en este caso prima la calidad. Aclaró que no producen pollas y que se las traen directamente de Entre Ríos una vez que cumplan las 16 semanas de vida. Dos semanas después, luego de completar con la vacunación, comienzan a producir. La vida útil, es decir de producción, es de unas 100 semanas aproximadamente.



“La ventaja es que marcamos la diferencia con el huevo rojo, que es algo más natural y no tienen a las gallinas estresadas. Eso busca el cliente y por eso trabajamos así. Es el primer año que nosotros trabajamos con la gallina blanca, pero la gallina roja marca la diferencia porque en otras provincias no trabajan tanto con el huevo rojo”, subrayó el productor.



Por día se recolectan unos 40.000 huevos, de manera manual y con cintas transportadoras. “Demanda no hace falta, lo que producimos en la semana se vende automáticamente. De un día sale al mercado y al otro día el cliente está comiendo un huevo fresco. Salen los camiones por la ruta 12 y por la 14. Vendemos en todos los municipios del Centro y del Norte”, añadió.

Estado de situación

La producción de huevos es incipiente en Misiones y con un gran potencial. En este sentido, Dos Santos consideró fundamental consolidar la actividad en la tierra colorada para abastecer la demanda local.



Recordó que apostó a sumar más gallinas para atender el consumo que se intensificó en tiempos más estrictos de la pandemia, para sumar a la dieta de los misioneros.



“En el mercado misionero lo que se produce, sale y se vende automáticamente. Es un mercado que hay que trabajar porque entran huevos de muchas provincias, como pasa que hay mucha producción de Entre Ríos y Buenos Aires. Si hubiera más granjas, se podría pensar en el autoabastecimiento considerando que la producción avícola es un nicho importante”, consideró.



“Actualmente estamos vendiendo en el Centro y Norte provincial. Estamos en un plan para duplicar y llegar a todos los municipios, y porqué no a otras provincias”, agregó el productor.



Sin embargo, contó que en los últimos tiempos deben afrontar la suba de los costos, además de que sintieron los efectos de la sequía.



“Por suerte nosotros elaboramos el alimento propio para nuestras gallinas, pero el maíz y la soja subieron muchísimo y comprar el alimento no termina generando ganancias. Lo que vendemos nos permite mantenernos, pero muchos insumos están muy caros. Y con la sequía sentimos, pero ahora estamos haciendo un pozo perforado para no contar con problemas para que las gallinas estén en condiciones alimenticias y de hidratación, porque una buena alimentación determina el tamaño del huevo”, contextualizó el productor Dos Santos.

Desde el Ministerio del Agro y de la Producción trabajan en el relevamiento de los productores avícolas de la provincia, con el objetivo de contar con un número específico de los colonos que se dedican de lleno a la producción de huevos, comentó en diálogo con El Territorio el subsecretario de Producción Animal, Sebastián Rodríguez.



“De parte del Ministerio de Agro trabajamos con productores de mediana escala, que son productores que trabajaron primero con producción para el autoconsumo y que con el paso del tiempo se fueron ampliando en base a diferentes inversiones para el crecimiento”, manifestó.



Indicó que en este marco se trabaja en el relevamiento para conocer el número de productores que se abocan actualmente a la actividad avícola en Misiones, como también el tipo de escala, si es de autoconsumo o si se dedican a la comercialización.



“Los productores avícolas están ubicados en diferentes puntos de la provincia. Hay algunos que están más desarrollados y otros que se están animando a pasar del autoconsumo a una escala mayor”, añadió el funcionario de la cartera de Agro.



También refirió que durante la pandemia hubo un pico de actividad avícola, con un fuerte aumento en la producción y colonos que apostaron a los huevos atendiendo a la demanda que suscitó el aislamiento social preventivo y obligatorio en la provincia.



“Hubo picos de demanda donde también el precio acompañó bien y los productores, en esta línea, tomaron la iniciativa de producir y sumar más aves”, precisó Rodríguez. Aunque reconoció que también “hubo antibajos no sólo con el precio del huevo sino por el valor del grano, que incidió en el precio final de la actividad”.



“Nuestra mirada es fortalecer la producción primaria y desde el Estado es fundamental el acompañamiento. Es fundamental estar, acompañar la producción sino también con el proceso de la comercialización”, señaló Rodríguez al destacar que la actividad tiene un fuerte potencial en la tierra colorada.



El mercado argentino

Según consignó el sitio Avicultura.com, durante 2020 el consumo de huevos creció 8% respecto del 2019 -que fue de 284 por persona- y que el consumo fue de 305,6 por persona, uno de los números más elevados en la última década.



“Encerrada en su casa, en muchos casos con ingresos contraídos, la gente se puso a cocinar más; el huevo, además de como ingrediente de múltiples preparaciones, tiene la ventaja de ofrecer nutrición proteica rápida y sencilla, con apenas un hervor, una fritura, o una breve cocción en diversos revueltos y tortillas”, precisaron.



Desde la Cámara Argentina de Productores Avícolas (Capia) indicaron que en “el sector hay unas 90 empresas que están produciendo 14.000 millones de huevos anuales, unos 1.180 millones al mes. Pero que desde el fin del año pasado cayeron entre un 6% y un 7% de las empresas pequeñas", asegura. En lo que va del 2021, el sector viene teniendo una caída productiva de 0,8% mensual en promedio, lo que daría un 10% en el año en caso de continuar así”.