Puro cariño y emoción en el regreso de Nico Olmedo

jueves 09 de septiembre de 2021 | 5:30hs.

El cantante Nicolás Olmedo regresó anoche a la Tierra Colorada tras su exitosa participación en el reality La Voz Argentina, donde quedó entre los cuatro finalistas y obtuvo el tercer lugar con un importante caudal de votos. El joven de 24 años, oriundo de Apóstoles es profesor de Inglés y abrazó la música desde niño: además de vocalista, toca el piano y la guitarra.

Nico, desde la pantalla de Telefe y en horario central, fue parte del programa más visto de la televisión argentina, que tuvo su cierre con la gala final el pasado domingo a pura emoción.

En tanto, el próximo sábado 18 será parte del show en vivo en el Movistar Arena de Buenos Aires junto al equipo de coaches, el conductor Marley y sus tres compañeros finalistas: el ganador Francisco Benítez, Luz Gaggi que se posicionó en segundo lugar y Ezequiel Pedraza que quedó con el cuarto puesto.

“De a poquito quiero ir mostrando quién es Nico como cantante”, dijo al arribar al aeropuerto de Posadas desde Buenos Aires y adelantó que tiene planes de cantar temas propios.

Allí fue recibido por sus padres y por un grupo de seguidores que lo aplaudió y le pidió fotos, luego charló unos minutos con El Territorio antes de seguir viaje rumbo a Apóstoles.

“Es una emoción muy grande sentir el cariño, acá en el aeropuerto ya, y ver cómo la gente me recibe, es algo hermoso que no me lo esperaba. Estoy muy contento de estar de vuelta y muy agradecido con toda esta nueva experiencia que fue La Voz para mí”, agregó.

Y sobre su proyección a futuro en el mundo de la música expresó: “Yo quiero empezar de a poquito a lanzar mi música, que la gente vea quien soy yo como cantante con las letras que tengo. Esto fue todo muy de golpe y muy lindo. Quiero empezar a mostrar quién es Nico como cantante”.

Consideró que el certamen le permitió interpretar canciones de diferentes géneros en cada presentación. “El concurso me dio mucha versatilidad en lo que es género y puedo cantar y me siento cómodo en un rock o hasta en una balada, quiero ir explorando en la música y que mi propuesta también le guste a la gente”.

Por último se mostró muy agradecido por la gente que lo apoyó, por la producción del programa y por el equipo de coaches. “El ambiente que hubo en La Voz era como se veía en la pantalla, hubo tan buen trato que nos hicieron sentir muy cómodos. Nosotros como participantes íbamos con nuestros nervios y todos nos tranquilizaban, eso fue hermoso. Lali es como se la ve en cámara. es una persona humilde y súper agradable”.

El cariño de su ciudad

Nico se convirtió en un verdadero fenómeno que revolucionó su ciudad natal, la Capital Nacional de la Yerba Mate, que anoche -al cierre de esta edición- se preparaba para recibirlo como un verdadero campeón.

La bienvenida se organizó en la Expo Yerba y desde la Municipalidad indicaron que tenían previsto otorgar un reconocimiento al artista.

“Estamos muy contentos por Nico, él es un chico que mucha gente de nuestra ciudad lo vio crecer, y verlo que lleve el nombre de nuestra ciudad tan alto es un gran orgullo”, expresaron.

El jefe de prensa municipal, Anderson Dos Santos Silva, detalló en la previa: “Lo vamos a esperar primero en una sala de prensa para que nos pueda contar algo sobre su paso por el programa y luego se espera que salga para encontrarse con su público, que lo está esperando”.

Consideró que el joven cantante con su participación en La Voz “logró algo grandioso que es unir a nuestra ciudad en un momento difícil como el que estamos atravesando, por la pandemia. Hay mucha gente que lo conoce desde chico, que conoce a su familia y la calidad de personas que son y la sencillez que tienen y que tiene Nico”.

La expectativa del club de fans de Nico y de toda la comunidad apostoleña era que pudiera interpretar una canción.

Talento y humildad

Justamente, por su inmenso talento y su humildad, Nicolás se fue ganando el cariño del público del país con cada emisión del reality.

El domingo, Nico se presentó como finalista por el Team Lali, el equipo de Lali Espósito “No doy más de felicidad, no siento que haya perdido nada, gané tanto estando acá. Hice todo y eso me llena de satisfacción”, expresó emocionado esa noche. “Estoy agradecido, doy gloria a Dios”, agregó.

Camino al show en vivo

Nicolás está de vuelta en su ciudad, pero será una breve estadía ya que en pocos días se presentará en el show en vivo de La Voz Argentina en el Movistar Arena de Buenos Aires.

Ramón Olmedo, padre de Nico, en entrevista con este medio tras la final, destacó: “Nos sentimos muy agradecidos y emocionados por el apoyo a Nico. Estamos felices por él y por tanto cariño de la gente, por acompañarlo y seguirlo”.