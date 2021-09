Una deuda, la principal hipótesis del crimen de Roberto Vargas

martes 07 de septiembre de 2021 | 6:03hs.

En un cerrado portugués, el asesino aseguró: “Nunca más vas a hacer eso, hijo de puta”. Entonces en la casa de Roberto Juan Vargas (43) se escuchó el estruendo de la escopeta y su inmediata caída al suelo. Nada pudieron hacer sus visitantes para impedir su muerte, sólo buscaron defenderse y salir afuera para pedir ayuda.



El hecho ocurrió el domingo, cerca de las 19 en el paraje Laguna Azul de la localidad de Dos Hermanas, al norte de Misiones. En el marco de la investigación del caso fue detenido como sospechoso un vecino de la víctima, identificado como Fabián P. (32). “Sería por una deuda de dinero que tendría la víctima con el autor”, señaló, escueto, un investigador del caso.



Según pudo reconstruir El Territorio en base a fuentes policiales y vecinos de la zona, los efectivos de la Comisaría de Dos Hermanas fueron alertados luego de un llamado a la guardia de la Unidad Regional XII, en Bernardo de Irigoyen. Rápidamente se trasladaron a la zona, donde constataron la muerte de Vargas, que fue hallado tendido en el piso de madera, rodeado de un charco de sangre.



La escena está a unos 150 metros de la ruta nacional 17. El hombre no tenía pareja ni hijos, se había mudado solo hace poco tiempo al barrio por lo que tampoco había generado muchos vínculos en la zona. Al parecer se dedicaba a hacer changas para ganarse la vida, principalmente en albañilería.



Quienes sí lo visitaban cada tanto era una sobrina de 21 años, quien al momento del hecho se encontraba allí junto a su concubino de 31. Ambos son testigos clave en el caso y relataron a los investigadores lo que había sucedido en la escena momentos antes.



Desarrollaron que estaban compartiendo con el anfitrión con la puerta principal abierta y que de forma imprevista por allí ingresó un hombre con el rostro cubierto con una remera blanca, vestido con ropas negras y portando una escopeta y un machete. Estaba decidido.



No hubo mayores diálogos, sólo el insulto en portugués - un idioma que posiblemente dominen todos los residentes- y el disparo. Luego el agresor atacó con un machete al hombre que estaba de visita, momento en que la joven aprovechó para ganar la calle y pedir ayuda a los gritos.



Todo ocurrió en unos momentos, la pareja de la mujer la siguió y el asesino huyó del lugar con un destino desconocido. A la casa llegaron luego los efectivos de Criminalística para hacer las pericias de rigor y todas las comisiones de la Unidad Regional fueron activadas para tratar de establecer lo sucedido.



De las investigaciones en la escena y el relevo de testimoniales, se individualizó a Fabián P. (32) como posible autor del crimen.



El implicado fue ubicado y apresado por orden del Juzgado de Instrucción Uno de San Pedro, cuyas autoridades ordenaron también un allanamiento en su morada. En el lugar, los pesquisas no hallaron elementos de interés como una posible arma homicida o ropas que se ajusten a las descripciones de los testigos.



De no mediar imprevistos,será trasladado junto al sumario policial el jueves a sede judicial, donde será imputado formalmente de los hechos y tendrá la posibilidad de dar su versión en audiencia indagatoria. Su silencio, en tanto, no puede considerarse un elemento en su contra.



El cuerpo de la víctima, por su parte, fue remitido a la Morgue Judicial de Posadas, donde será sometido a la correspondiente autopsia. Luego de la operación será entregado a sus familiares para el correspondiente velatorio e inhumación.

Con la información de corresponsalía Bernardo de Irigoyen